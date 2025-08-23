Beşiktaş'ı istiyor: Deniz Gül

Semih Kılıçsoy'un ayrılışının ardından Beşiktaş, santrfor rotasyonunu geliştirmek istiyor.
Bu kapsamda Beşiktaş, Porto'nun 21 yaşındaki genç golcüsü Deniz Gül için görüşmelerini sürdürüyor.
Transferin kiralık formülüyle ilerlediği belirtilirken, Deniz Gül'ün Porto yönetimine Beşiktaş'a transfer olmak istediğini ifade ettiği öğrenildi.
PERFORMANSI
Geçtiğimiz sezon Porto formasıyla 24 maçta görev yapan genç forvet, bu karşılaşmalarda 2 gol kaydetmişti.
