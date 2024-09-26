Beşiktaş, Hollanda'da gündem oldu!

Hollanda basınından Voetbal Nieuws, Beşiktaş'ın Ajax ile oynayacağı maça dair çarpıcı ifadeler kullandı. Beşiktaş'ın maçlarında oyunu domine ettiği ve hücum futbolunu tercih ettiği belirtildi. Beşiktaş'ın topa çok hakim olduğu ve yüzde 60.5'lik yüzdesiyle topla oynama taktiğini uyguladığı aktarıldı.



VAN BRONCKHORST PAS OYUNUNA BAĞLI



Giovanni van Bronckhorst'un kısa paslarla oyun kurma taktiğine bağlı kaldığı kaydedildi. Gabriel Paulista ve Ciro Immobile gibi oyuncuların bu sistemde kilit rol oynadığı belirtildi.





Beşiktaş'ın özellikle geçiş oyunlarında bu oyuncular sayesinde güçlü olduğu aktarıldı. Beşiktaş'ın hücum açısından çok güçlü olduğu, Ajax'ın ise yararlanabileceği savunma zaaflarının olduğu belirtildi.

Ciro Immobile'nin normalde ceza sahası golcüsü olmasına rağmen, orta sahayı desteklemek için sıklıkla derinlere indiği ve oyunu organize ettiği aktarıldı.Ciro Immobile'nin yanı sıra Rafa Silva'nın da tehlikeli bir güç olduğu belirtildi. Rafa Silva'nın Gedson Fernandes ve Milot Rashica ikilisiyle birlikte hücumda çok önemli bir parça olduğu vurgulandı.Beşiktaş'ın ileri baskı yaptığı sırada savunmanın arkasında geniş alanlar bıraktığı kaydedildi. Brian Brobbey gibi hızlı oyuncuları olan Ajax'ın bundan faydalanabileceği vurgulandı.Ajax Teknik Direktörü Francesco Farioli'nin koltuğunun sallantıda olduğu aktarıldı. Hollanda basınına göre; peş peşe kötü sonuçlar alan İtalyan teknik direktörün, Beşiktaş'a kaybetmesi hainde takımdan gönderilebileceği belirtildi.