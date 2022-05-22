Beşiktaş Hentbol Takımı, şampiyonluk kupasını aldı

Hentbol Erkekler Süper Ligi'nde 2021-2022 sezonunu zirvede tamamlayan Beşiktaş, şampiyonluk kupasını aldı.
Ligin son haftasında Süleyman Seba Spor Salonu'nda siyah-beyazlıların Nilüfer Belediyespor'u 38-33 yendiği maçtan sonra kupa töreni yapıldı.
Şampiyonluğunu daha önce garantileyen Beşiktaşlı oyunculara kupayı, Türkiye Hentbol Federasyonu Başkanı Uğur Kılıç ve Beşiktaş Kulübü Başkanı Ahmet Nur Çebi takdim etti.
Ligin son haftasında Süleyman Seba Spor Salonu'nda siyah-beyazlıların Nilüfer Belediyespor'u 38-33 yendiği maçtan sonra kupa töreni yapıldı.
Şampiyonluğunu daha önce garantileyen Beşiktaşlı oyunculara kupayı, Türkiye Hentbol Federasyonu Başkanı Uğur Kılıç ve Beşiktaş Kulübü Başkanı Ahmet Nur Çebi takdim etti.
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