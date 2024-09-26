Beşiktaş-Hapoel maçı Sırbistan'da oynanacak!

Beşiktaş'ın, BKT EuroCup'ta İstanbul'da oynayacağı Hapoel Sholomo Tel Aviv maçının şehri değişti.
İki takımın karşı karşıya geleceği mücadele 8 Rkim Salı günü Sırbistan'ın Belgrad kentinde oynanacak.
BKT EuroCup'tan açıklamada, "Bu karar, Türk ve İsrail hükümetlerinin önerileri dikkate alınarak alındı." ifadeleri kullanıldı.
İki takımın karşı karşıya geleceği mücadele 8 Rkim Salı günü Sırbistan'ın Belgrad kentinde oynanacak.
BKT EuroCup'tan açıklamada, "Bu karar, Türk ve İsrail hükümetlerinin önerileri dikkate alınarak alındı." ifadeleri kullanıldı.