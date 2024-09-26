Beşiktaş-Hapoel maçı Sırbistan'da oynanacak!

Beşiktaş'ın, BKT EuroCup'ta İstanbul'da oynayacağı Hapoel Sholomo Tel Aviv maçı Sırbistan'ın Belgrad şehrine alındı.

Sporx'e ücretsiz abone ol,ilk bilen sen ol!
Beşiktaş-Hapoel maçı Sırbistan'da oynanacak!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
26 Eylül 2024 16:25
Beşiktaş'ın, BKT EuroCup'ta İstanbul'da oynayacağı Hapoel Sholomo Tel Aviv maçının şehri değişti.

İki takımın karşı karşıya geleceği mücadele 8 Rkim Salı günü Sırbistan'ın Belgrad kentinde oynanacak.

BKT EuroCup'tan açıklamada, "Bu karar, Türk ve İsrail hükümetlerinin önerileri dikkate alınarak alındı." ifadeleri kullanıldı.

SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery