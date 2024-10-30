Beşiktaş, GEAS Basket'e karşı zorlanmadı

Beşiktaş Kadın Basketbol Takımı, FIBA Avrupa Kupası K Grubu 4. haftasında evinde GEAS Basket ile karşı karşıya geldi.
Beşiktaş Fibabanka salonunda oynanan mücadeleyi Siyah Beyazlılar 82-71 yendi.
Siyah-beyazlı ekip, grupta 4'te 4 yaparak liderliğini sürdürdü. GEAS Basket ise 2. kez yenildi.
Salon: Beşiktaş Fibabanka
Hakemler: Mladen Lucic (Karadağ), Marija Ciric (Sırbistan), Stefan Vukovic (Karadağ)
Beşiktaş: Evans 16, Winterburn 22, Elif Bayram 9, Fagbenle 12, Hillsman 13, Hatice Gülçelik 10, Lazic, Özge Özışık, Gizem Başaran Turan
GEAS Basket: Makurat 20, Moore 10, Spreafico 8, Conti 17, Gwathmey 7, Gustavsson 6, Orsili 3, Conte
1. Periyot: 17-20
Devre: 46-36
3. Periyot: 62-51
Beşiktaş Fibabanka salonunda oynanan mücadeleyi Siyah Beyazlılar 82-71 yendi.
Siyah-beyazlı ekip, grupta 4'te 4 yaparak liderliğini sürdürdü. GEAS Basket ise 2. kez yenildi.
Salon: Beşiktaş Fibabanka
Hakemler: Mladen Lucic (Karadağ), Marija Ciric (Sırbistan), Stefan Vukovic (Karadağ)
Beşiktaş: Evans 16, Winterburn 22, Elif Bayram 9, Fagbenle 12, Hillsman 13, Hatice Gülçelik 10, Lazic, Özge Özışık, Gizem Başaran Turan
GEAS Basket: Makurat 20, Moore 10, Spreafico 8, Conti 17, Gwathmey 7, Gustavsson 6, Orsili 3, Conte
1. Periyot: 17-20
Devre: 46-36
3. Periyot: 62-51