Beşiktaş, kaleci Ersin Destanoğlu ile yeni sözleşme imzaladı. Siyah-beyazlılar, Fenerbahçe derbisi öncesinde resmi olarak da gelişmeyi paylaştı.



Beşiktaş'tan yapılan açıklama şu şekilde:



"Kulübümüz; Futbol Akademimizden yetişen, 2019-20 sezonundan bu yana Futbol A Takımımızın kalesini koruyan ve bu süre zarfında Beşiktaşımızın kazandığı Süper Lig, Türkiye Kupası ve Süper Kupa şampiyonluklarında pay sahibi olan genç kalecimiz Ersin Destanoğlu ile yeni sözleşme imzaladı.



Asbaşkanımız Emre Kocadağ ile Beşiktaş Futbol A.Ş. Genel Müdürümüz ve Sportif Direktörümüz Ceyhun Kazancı, BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde bir araya geldikleri Ersin Destanoğlu'na yeni dönemde şanlı formamızla başarılar dilediler."



4 YILLIK SÖZLEŞME



Sportif Direktör Ceyhun Kazancı ile Ersin Destanoğlu ve menajeri arasında yapılan görüşmelerde 4 senelik yeni sözleşme için anlaşma sağlanmıştı. Haziran 2023'e kadar kontratı bulunan Ersin Destanoğlu böylece yuvada kaldı. Milli kalecinin mukavelesi 2027'ye kadar uzatılmış oldu.



YILLIK ÜCRETİNE CİDDİ ZAM GELDİ



Beşiktaş Yönetimi, mevcut kadronun en az kazanan isimlerinden biri olan Ersin'in yıllık ücretine 25 kat zam yaptı. Yeni anlaşmaya göre genç kalecinin 500 bin lira olan yıllık garanti ücreti 700 bin euroya (yaklaşık 12 milyon 500 bin lira) çıkarıldı. Ersin'in aylık kazancı 41 bin liradan, mevcut kura göre 1 milyon 41 bin liraya yükseldi.



ERSİN DESTANOĞLU'NUN PERFORMANSI



Sözleşme uzatmak için yönetimle görüşme yaptığı dönemde kaleyi Emre Bilgin'e kaptıran Ersin Destanoğlu, bu sezon 5 maçta 450 dakika süre aldı. Destanoğlu, İstanbulspor maçındaki hatalı goller sebebiyle eleştirilmişti. Ersin derbide 11'de görev alacak.





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