Beşiktaş Erkek Basketbol Takımı, Ercan Osmani'yi kadrosuna kattı

Beşiktaş Erkek Basketbol Takımı, uzun forvet pozisyonunda oynayan Ercan Osmani'yi transfer etti.
Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, son olarak Bandırma Kırmızı'da forma giyen 22 yaşındaki basketbolcu ile 2 yıllık sözleşme imzalandığı belirtildi.
Ercan Osmani, 2019-2020 sezonunda Türkiye Basketbol 1. Ligi'nde çıktığı 24 maçta 20,7 sayı ve 11,3 ribaunt ortalamalarıyla oynadı.
Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, son olarak Bandırma Kırmızı'da forma giyen 22 yaşındaki basketbolcu ile 2 yıllık sözleşme imzalandığı belirtildi.
Ercan Osmani, 2019-2020 sezonunda Türkiye Basketbol 1. Ligi'nde çıktığı 24 maçta 20,7 sayı ve 11,3 ribaunt ortalamalarıyla oynadı.