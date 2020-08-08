Beşiktaş Erkek Basketbol Takımı, Ercan Osmani'yi kadrosuna kattı

Beşiktaş Erkek Basketbol Takımı, uzun forvet pozisyonunda oynayan 22 yaşındaki Ercan Osmani'yi renklerine bağladı.

Haber; AA
Beşiktaş Erkek Basketbol Takımı, Ercan Osmani'yi kadrosuna kattı
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
08 Ağustos 2020 15:48
 Beşiktaş Erkek Basketbol Takımı, uzun forvet pozisyonunda oynayan Ercan Osmani'yi transfer etti.

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, son olarak Bandırma Kırmızı'da forma giyen 22 yaşındaki basketbolcu ile 2 yıllık sözleşme imzalandığı belirtildi.

Ercan Osmani, 2019-2020 sezonunda Türkiye Basketbol 1. Ligi'nde çıktığı 24 maçta 20,7 sayı ve 11,3 ribaunt ortalamalarıyla oynadı.




Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
TÜMÜ
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Bu siteye giriş yaparak çerez kullanımını kabul etmiş sayılıyorsunuz. Daha fazla bilgi için