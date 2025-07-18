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Beşiktaş Divan Kurulu Başkanı Tevfik Yamantürk, görevinden ayrıldığını açıkladı

Beşiktaş Divan Kurulu Başkanı Tevfik Yamantürk, görevinden istifa ettiğini açıkladı. Yamantürk, kararını kamuoyuyla paylaştı.

calendar 18 Temmuz 2025 13:23
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: bjk.com.tr
Beşiktaş Divan Kurulu Başkanı Tevfik Yamantürk, görevinden ayrıldığını açıkladı
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Beşiktaş Divan Kurulu Başkanı Tevfik Yamantürk, sürpriz bir kararla görevinden ayrıldığını duyurdu.

Kulüp içinde uzun süredir aktif bir rol üstlenen Yamantürk, yaptığı açıklamayla istifasını kamuoyuna bildirdi. İşte Tevfik Yamantürk'ün veda mesajı:

Büyük Beşiktaş camiasına, 

BJK Divan Kurulu Başkanlığı görevini, sekiz yıl boyunca gururla ifa ettikten sonra, bugün itibarıyla bırakma kararı almış bulunuyorum. Daha önce de divan kurulu seçimine 1.5 yıl varken divan kurulu başkanlığına yeniden aday olmayacağımı kamuoyu açıklamıştım. Bu şanlı ve şerefli görevin yeni başkanı ve yönetimine, Beşiktaş'ın menfaatleri gereği ve tarafsızlığımı korumak adına en içten başarı dileklerimi sunuyorum.



Beşiktaş'a hizmet yolculuğu, tarihimizin en genças başkanı olarak Süleyman Seba yönetiminde başladığı; ardından, mensubu olmaktan gurur duyduğum Türkiye Cumhuriyeti'nin en köklü sivil toplum kuruluşlarından ve ilk büyük spor kulübü olan Beşiktaşımızın divan kurulu başkanlığını sekiz yıl boyunca gururla sürdürdüm.

Bu vesileyle, kulübümüzün geçmişine ve geleceğine inancimi bir kez daha il eliyor, ilk günden bu yana teveccüh gösteren divan üyelerimize, daima yanımda olan divan kurulu çalışma arkadaşlarıma tüm yöneticilerimize, sporcularımıza ve büyük Beşiktaş camiamıza şükranlarımı sunuyorum .

Saygılarımla,

Tevfik YAMANTÜRK

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