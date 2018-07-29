Beşiktaş, Chadli için bastırıyor

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Transferde atağa kalkan ve Dorukhan Toköz, Güven Yalçın ile Umut Nayir gibi gençlerin yanında yabancı olarak ilk imzasını da Enzo Roco'ya attıran, West Bromwich Albion'dan'yi de almak için tüm şartlarını zorluyor.Teknik Direktör Şenol Güneş'in de kadroda çok görmek istediği 28 yaşındaki Belçikalı kanat oyuncusunun kulübü West Bromwich ile yapılan görüşmelerde önemli derecede ilerleme kaydedildiği öğrenildi.Chadli 2 sezondur WBA forması giyiyor. Geçen sezon Premier Lig'den Champihonship'e düşen mavi-beyazlı kulüpte 38 resmi maça çıkan 28 yaşındaki futbolcu, 6 gol atarken 5 de asist yaptı.