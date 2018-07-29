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Beşiktaş, Chadli için bastırıyor

Beşiktaş Yönetimi, West Bromwich Albion'dan Nacer Chadli'yi de almak için tüm şartlarını zorluyor.

Kaynak: Milliyet
Beşiktaş, Chadli için bastırıyor
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29 Temmuz 2018 04:53
Transferde atağa kalkan ve Dorukhan Toköz, Güven Yalçın ile Umut Nayir gibi gençlerin yanında yabancı olarak ilk imzasını da Enzo Roco'ya attıran Beşiktaş Yönetimi, West Bromwich Albion'dan Nacer Chadli'yi de almak için tüm şartlarını zorluyor.

Teknik Direktör Şenol Güneş'in de kadroda çok görmek istediği 28 yaşındaki Belçikalı kanat oyuncusunun kulübü West Bromwich ile yapılan görüşmelerde önemli derecede ilerleme kaydedildiği öğrenildi.

Chadli 2 sezondur WBA forması giyiyor. Geçen sezon Premier Lig'den Champihonship'e düşen mavi-beyazlı kulüpte 38 resmi maça çıkan 28 yaşındaki futbolcu, 6 gol atarken 5 de asist yaptı.



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