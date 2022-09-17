Beşiktaş çare bulamıyor; her gelen şut gol oluyor!

Beşiktaş, kalesine gelen şutların gol yüzdesi dikkat çekti.



Siyah beyazlıların kalesine gelen son 6 isabetli şutun 6'sı, son 15 şutun ise 10'u gol oldu.



İstanbulspor da iki isabetli şut ile iki gol bularak, Süper Lig'de bu sezon ilk kez bir maçta iki gol bulmuş oldu. Ayrıca Corendon Alanyaspor, MKE Ankaragücü ve Medipol Başakşehir maçlarında da kaleyi bulan tüm şutlar gol oldu.



ADAM MURRAY: "NEDEN BÖYLE OLUYOR, BAKACAĞIZ"



Beşiktaş Yardımcı Antrenörü Adam Murray, bu istatikle ilgili gelen soruya, "Uzaktan şut konusunu neden ve nasıl böyle olduğunu araştıracağız. Bu gollere neden izin verdiğimize çözüm bulacağız. Belki de rakiplerin ataklarını biraz daha erken savunmaya başlamalıyız. Bu milli arada dinlenip çalışıp, ekim ayına odaklanacağız." cevabını verdi.



İSTANBULSPOR'UN HOCASI: "İSTATİSTİĞE ÇALIŞTIK"



Sahadan 2-2'lik beraberlikle ayrılan İstanbulspor'un hocası Osman Zeki Korkmaz ise "Bu hafta boyunca 25-30 metreden şut çalıştık. Beşiktaş'ın kalesine gelen isabetli şutların gol olduğu istatistiği vardı. Bu istatistik bizi yanıltmadı." açıklamasını yaptı.





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