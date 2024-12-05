Beşiktaş camiası: 'Demirören'in tespitleri çok doğru'

Beşiktaş'ın eski başkanı Yıldırım Demirören'in, olağanüstü seçim kararı alınan siyah beyazlı kulübe ilişkin yaptığı açıklamalar büyük yankı yarattı. Bu sözler camiayı tam anlamıyla birleştirip kenetledi.
2004-2012 yılları arasında siyah beyazlı kulübün başkanlığını yapan Demirören'in tespitleri, camianın önde gelen isimlerine soruldu. İşte o isimlerin görüşleri...
ESKİ BAŞKAN SERDAR BİLGİLİ: "DiKKATE ALINMASI GEREKEN SÖZ"
"Beşiktaş Kulübü her zaman güçlü başkanlar tarafından yönetilmiştir. Yıldırım Demirören'in 'güçlü başkan' sözü dikkate alınmalı."
ESKİ DİVAN BAŞKANI ŞEREF NASIR: "TEK ÇARE GÜÇLÜ BAŞKAN"
"Camiayı toparlamak gerek. Bunun için de güçlü bir başkana ihtiyaç var. Tek çare bu. Yıldırım Demirören çok haklı. Camiaya dokunmuş arkadaşlar göreve gelmeli. Beşiktaş'ı her zaman güçlü başkanlar yönetmeli. Hüseyin Yücel para koymasaydı kulüp kayyuma giderdi."
ESKİ DİVAN BAŞKANI YALÇIN KARADENİZ: "YÖNETİM DE GÜÇLÜ OLMALI"
"Yıldırım Demirören'in sözleri çok anlamlı ve değerli. Beşiktaş'ın yeni başkanı maddi ve manevi yönden güçlü bir isim olmalı. Sıradan insanların başkan olmaması gerekir. Plan ve programı olmayanların başkanlık yapmaması gerekir. Yıldırım Demirören son derece haklı. Beşiktaş Kulübü'nü güçlü bir başkan ve yönetim kurulu yönetmeli."
ESKİ YÖNETİCİ HÜSNÜ GÜRELİ: "SADECE BEŞİKTAŞ'I DÜŞÜNMELİ"
"Eski başkanımız Yıldırım Demirören Beşiktaş ile ilgili sözlerinde çok haklı. Kulübümüz sadece Beşiktaş'ı düşünen güçlü başkanlar ve yönetim kurulları tarafından yönetilmeli."
ESKİ YÖNETİCİ SİNAN VARDAR: "YÜREKTEN DESTEKLİYORUM"
"Yıldırım Demirören'in başkanlığında 2 dönem yöneticilik yaptım. Süleyman Seba'dan sonra en başarılı başkandır. Futbolda hatalar olur. Kulübe alacağını bağış yapan tek başkan Yıldırım Demirören'dir. Kendisini yürekten destekliyorum. Kulübe başkan olmak için başkan olunmaz."
ESKİ YÖNETİCİ BARIŞ DİLLİGİL: "POPÜLİZMDEN UZAK OLMALI"
"Hem güçlü hem de kulübü kısa sürede düzlüğe çıkartacak, popülizmden uzak başkanlar şart. Kulüp şu anda belirsiz bir durumda. 6 aylık mı yoksa sonraki 3 yıl için mi plan yapmalı? Yönetimlerde hep vezir olmaz, şah ve filler de olur."
ESKİ YÖNETİCİ EMRE KOCADAĞ: "BAŞARI İÇİN GÜÇLÜ BAŞKAN ŞART"
"Yıldırım Demirören çok doğru söylüyor. Kulüpleri maddi ve manevi yönden güçlü başkanlar başarıya taşır. Hiçbir güvencesi ve varlığı olmayan kişilerin, 'olmayan şeyleri varmış gibi gösteren' söylemlerle başkanlık yapması camialara zarar veriyor."
ESKİ YÖNETİCİ TARKAN SER: "KONSENSÜS OLUŞTURULMALI"
"Beşiktaş güçlü başkanlar ile yükselir. Geçmişte kulübümüze tam 70 milyon dolar bağışlayan Yıldırım Demirören'in yanında Serdar Bilgili, Nevzat Demir, Ömer Sabancı, Cemil Kazancı gibi güçlü isimlerin katılımıyla bir konsensüs oluşturulmalı."
ESKİ YÖNETİCİ SEYİT ATEŞ: GEREKTİĞİNDE BÜYÜK BAĞIŞ YAPABİLMELİ"
"Beşiktaş'ın Yıldırım Demirören gibi kulübe 70 milyon dolar bağış yapabilecek başkana ihtiyaç var. Beşiktaş Kulübü tarihinde böyle bir bağış yapıp giden başka bir başkan göremezsiniz. Bu kulübün Yıldırım Demirören'in dediği gibi güçlü başkanlara ihtiyacı var."
DİVAN KURULU ÜYESİ OKAN KILIÇ: "ARAT UMUDU BİTİRDİ, KANDIRILDIK"
"Hasan Arat maalesef tüm umutları ve kendisine güvenenleri yıktı. Beşiktaş'a başkan olanların ekonomik gücünün olması şart. Geçmişte süslü sözlerle kandırıldık. Yıldırım Demirören'in yaptıkları, yapacaklarının teminatıdır."
ESKİ YÖNETİCİ BAHATTİN DEMİR: "GÜÇLÜ İSİMLERLE BİRLEŞMELİYİZ"
"Yıldırım Demirören zor günlerde kulübe destek olmuş önemli bir isim. Beşiktaş'ı güçlü başkanlar yönetmeli ve camia bu güçlü başkanın etrafında birleşmeli. Nevzat Demir, Ömer Sabancı, Erhan Kamışlı ve Yalçın Sabancı gibi başarılı isimler ve Yıldırım Demirören ile Avrupa'nın en güçlü takımı neden olmayalım."
ESKİ YÖNETİCİ ERDAL TORUNOĞULLARI: "CAMİAMIZ ŞU AN KENETLENMELİ"
"Beşiktaş camiası şu anda kenetlenip tek yürek olmalı. Güçlü başkanlar yönetmeli. Beşiktaş gibi büyük kulüpler Türkiye'de ve Avrupa'da yarıştığı tüm kulvarlarda şampiyonluğa oynamalı."
ESKİ YÖNETİCİ iSMAiL ÜNAL: "DEMİRÖREN'İN TESPİTİ DOĞRU"
"Yıldırım Demirören doğru tespit yapmış. Camiada Serdar Bilgili, Tevfik Yamantürk, Nevzat Demir gibi isimler Yıldırım Demirören'in bahsettiği büyük başkanlardır. Demirören ailesi Beşiktaş'a her zaman maddi manevi destek olmuştur."
ESKİ YÖNETİCİ LATİF AYAZ: "CAMİA BİR AN ÖNCE TOPARLANMALI"
"Biz, Süleyman Seba yönetiminde görev yaparken Beşiktaş Kulübü'nün büyüklüğünü tüm spor ve futbol camiası kabul etmişti. Yıldırım Demirören haklı. Güçlü başkanlara ihtiyaç var. Camianın bir an önce güçlük başkan önderliğinde toparlanması lazım."
BJK'Lİ SANATÇILAR DERNEĞİ BAŞKANI ABDURRAHMAN KESKİNER: "ALMAYA DEĞİL VERMEYE GELMELİ"
"Beşiktaş'ı hiç bu kadar aciz görmedim. Kulübümüze başkan olanlar almaya değil, vermeye gelmeli. Yıldırım Demirören çok haklı. Çok konuşup algı yapan değil, söz verdiği başarılara ulaştırabilecek başkanlara ihtiyaç var."
2004-2012 yılları arasında siyah beyazlı kulübün başkanlığını yapan Demirören'in tespitleri, camianın önde gelen isimlerine soruldu. İşte o isimlerin görüşleri...
ESKİ BAŞKAN SERDAR BİLGİLİ: "DiKKATE ALINMASI GEREKEN SÖZ"
"Beşiktaş Kulübü her zaman güçlü başkanlar tarafından yönetilmiştir. Yıldırım Demirören'in 'güçlü başkan' sözü dikkate alınmalı."
ESKİ DİVAN BAŞKANI ŞEREF NASIR: "TEK ÇARE GÜÇLÜ BAŞKAN"
"Camiayı toparlamak gerek. Bunun için de güçlü bir başkana ihtiyaç var. Tek çare bu. Yıldırım Demirören çok haklı. Camiaya dokunmuş arkadaşlar göreve gelmeli. Beşiktaş'ı her zaman güçlü başkanlar yönetmeli. Hüseyin Yücel para koymasaydı kulüp kayyuma giderdi."
ESKİ DİVAN BAŞKANI YALÇIN KARADENİZ: "YÖNETİM DE GÜÇLÜ OLMALI"
"Yıldırım Demirören'in sözleri çok anlamlı ve değerli. Beşiktaş'ın yeni başkanı maddi ve manevi yönden güçlü bir isim olmalı. Sıradan insanların başkan olmaması gerekir. Plan ve programı olmayanların başkanlık yapmaması gerekir. Yıldırım Demirören son derece haklı. Beşiktaş Kulübü'nü güçlü bir başkan ve yönetim kurulu yönetmeli."
ESKİ YÖNETİCİ HÜSNÜ GÜRELİ: "SADECE BEŞİKTAŞ'I DÜŞÜNMELİ"
"Eski başkanımız Yıldırım Demirören Beşiktaş ile ilgili sözlerinde çok haklı. Kulübümüz sadece Beşiktaş'ı düşünen güçlü başkanlar ve yönetim kurulları tarafından yönetilmeli."
ESKİ YÖNETİCİ SİNAN VARDAR: "YÜREKTEN DESTEKLİYORUM"
"Yıldırım Demirören'in başkanlığında 2 dönem yöneticilik yaptım. Süleyman Seba'dan sonra en başarılı başkandır. Futbolda hatalar olur. Kulübe alacağını bağış yapan tek başkan Yıldırım Demirören'dir. Kendisini yürekten destekliyorum. Kulübe başkan olmak için başkan olunmaz."
ESKİ YÖNETİCİ BARIŞ DİLLİGİL: "POPÜLİZMDEN UZAK OLMALI"
"Hem güçlü hem de kulübü kısa sürede düzlüğe çıkartacak, popülizmden uzak başkanlar şart. Kulüp şu anda belirsiz bir durumda. 6 aylık mı yoksa sonraki 3 yıl için mi plan yapmalı? Yönetimlerde hep vezir olmaz, şah ve filler de olur."
ESKİ YÖNETİCİ EMRE KOCADAĞ: "BAŞARI İÇİN GÜÇLÜ BAŞKAN ŞART"
"Yıldırım Demirören çok doğru söylüyor. Kulüpleri maddi ve manevi yönden güçlü başkanlar başarıya taşır. Hiçbir güvencesi ve varlığı olmayan kişilerin, 'olmayan şeyleri varmış gibi gösteren' söylemlerle başkanlık yapması camialara zarar veriyor."
ESKİ YÖNETİCİ TARKAN SER: "KONSENSÜS OLUŞTURULMALI"
"Beşiktaş güçlü başkanlar ile yükselir. Geçmişte kulübümüze tam 70 milyon dolar bağışlayan Yıldırım Demirören'in yanında Serdar Bilgili, Nevzat Demir, Ömer Sabancı, Cemil Kazancı gibi güçlü isimlerin katılımıyla bir konsensüs oluşturulmalı."
ESKİ YÖNETİCİ SEYİT ATEŞ: GEREKTİĞİNDE BÜYÜK BAĞIŞ YAPABİLMELİ"
"Beşiktaş'ın Yıldırım Demirören gibi kulübe 70 milyon dolar bağış yapabilecek başkana ihtiyaç var. Beşiktaş Kulübü tarihinde böyle bir bağış yapıp giden başka bir başkan göremezsiniz. Bu kulübün Yıldırım Demirören'in dediği gibi güçlü başkanlara ihtiyacı var."
DİVAN KURULU ÜYESİ OKAN KILIÇ: "ARAT UMUDU BİTİRDİ, KANDIRILDIK"
"Hasan Arat maalesef tüm umutları ve kendisine güvenenleri yıktı. Beşiktaş'a başkan olanların ekonomik gücünün olması şart. Geçmişte süslü sözlerle kandırıldık. Yıldırım Demirören'in yaptıkları, yapacaklarının teminatıdır."
ESKİ YÖNETİCİ BAHATTİN DEMİR: "GÜÇLÜ İSİMLERLE BİRLEŞMELİYİZ"
"Yıldırım Demirören zor günlerde kulübe destek olmuş önemli bir isim. Beşiktaş'ı güçlü başkanlar yönetmeli ve camia bu güçlü başkanın etrafında birleşmeli. Nevzat Demir, Ömer Sabancı, Erhan Kamışlı ve Yalçın Sabancı gibi başarılı isimler ve Yıldırım Demirören ile Avrupa'nın en güçlü takımı neden olmayalım."
ESKİ YÖNETİCİ ERDAL TORUNOĞULLARI: "CAMİAMIZ ŞU AN KENETLENMELİ"
"Beşiktaş camiası şu anda kenetlenip tek yürek olmalı. Güçlü başkanlar yönetmeli. Beşiktaş gibi büyük kulüpler Türkiye'de ve Avrupa'da yarıştığı tüm kulvarlarda şampiyonluğa oynamalı."
ESKİ YÖNETİCİ iSMAiL ÜNAL: "DEMİRÖREN'İN TESPİTİ DOĞRU"
"Yıldırım Demirören doğru tespit yapmış. Camiada Serdar Bilgili, Tevfik Yamantürk, Nevzat Demir gibi isimler Yıldırım Demirören'in bahsettiği büyük başkanlardır. Demirören ailesi Beşiktaş'a her zaman maddi manevi destek olmuştur."
ESKİ YÖNETİCİ LATİF AYAZ: "CAMİA BİR AN ÖNCE TOPARLANMALI"
"Biz, Süleyman Seba yönetiminde görev yaparken Beşiktaş Kulübü'nün büyüklüğünü tüm spor ve futbol camiası kabul etmişti. Yıldırım Demirören haklı. Güçlü başkanlara ihtiyaç var. Camianın bir an önce güçlük başkan önderliğinde toparlanması lazım."
BJK'Lİ SANATÇILAR DERNEĞİ BAŞKANI ABDURRAHMAN KESKİNER: "ALMAYA DEĞİL VERMEYE GELMELİ"
"Beşiktaş'ı hiç bu kadar aciz görmedim. Kulübümüze başkan olanlar almaya değil, vermeye gelmeli. Yıldırım Demirören çok haklı. Çok konuşup algı yapan değil, söz verdiği başarılara ulaştırabilecek başkanlara ihtiyaç var."