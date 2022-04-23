Beşiktaş Başkanı Çebi, koltuğu 5. sınıf öğrencisine bıraktı

Beşiktaş Kulübü Başkanı Ahmet Nur Çebi, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlamaları kapsamında başkanlık koltuğunu bir günlüğüne BJK-Kabataş Vakfı Okulları 5. sınıf öğrencisi Yusuf Mert Dönmez'e devretti.Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamaya göre, Vodafone Park'ta düzenlenen temsili devir teslim töreninde, BJK-Kabataş Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Hasan Anıl Cansızoğlu, BJK-Kabataş Vakfı Anaokulu Müdürü Berna Balbay, BJK-Kabataş Vakfı İlkokul Müdürü Emre Sakarya, BJK-Kabataş Vakfı Ortaokul Müdürü Müzeyyen Yaman, Diyarbakır Kumrucuk İlkokulu Öğretmeni Hasan Kartal ile Diyarbakır Kumrucuk İlkokulu öğrencilerinden Ardıl Kızılboğa, Ayaz Kızılboğa, Veysi Dere, Halit Çiftçi, Cudi Tosun, Latif Çiftçi, Zana Tosun, Emine Tosun, Lavin Gökmen, Arin Tosun, Feride Çiftçi ve Hamza Çiftçi de yer aldı.Yeni tip koronavirüs salgınıyla mücadele ettiği sırada hayatını kaybeden sağlık çalışanı bir annenin oğlu olan ve kız kardeşi Beyza Dönmez ile BJK-Kabataş Vakfının Cemil Taşçıoğlu Tıp Bilimine Emek Bursu'ndan yararlanan Yusuf Mert Dönmez, devir teslim töreninde yaptığı konuşmada şunları kaydetti: