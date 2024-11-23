Beşiktaş, Avrupa'da üçüncü tur ilk maçında deplasmanda mağlup

Beşiktaş, Hentbol EHF Erkekler Avrupa Kupası 3. tur ilk maçında deplasmanda Estonya temsilcisi Pölva Serviti'ye 26-24 mağlup oldu.

Haber; AA, Fotoğraf; bjk.com.tr
Sporx'e ücretsiz abone ol,ilk bilen sen ol!
Beşiktaş, Avrupa'da üçüncü tur ilk maçında deplasmanda mağlup
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
23 Kasım 2024 22:09
Beşiktaş, Hentbol EHF Erkekler Avrupa Kupası 3. tur ilk maçında deplasmanda Estonya temsilcisi Pölva Serviti ile karşı karşıya geldi.

Polva şehrinde oynanan maçta siyah beyazlı ekip 26-24 mağlup oldu.
Polva şehrinde oynanan karşılaşmanın ilk yarısını da 14-11 geride kapatan siyah-beyazlılar, salondan 26-24 mağlup ayrıldı.

RÖVANŞ MAÇI 30 KASIM'DA

Bu karşılaşmanın rövanşı 30 Kasım'da Süleyman Seba Spor Salonu'nda oynanacak.

 
 
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery