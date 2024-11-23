Beşiktaş, Avrupa'da üçüncü tur ilk maçında deplasmanda mağlup

Beşiktaş, Hentbol EHF Erkekler Avrupa Kupası 3. tur ilk maçında deplasmanda Estonya temsilcisi Pölva Serviti ile karşı karşıya geldi.
Polva şehrinde oynanan maçta siyah beyazlı ekip 26-24 mağlup oldu.
Polva şehrinde oynanan maçta siyah beyazlı ekip 26-24 mağlup oldu.
Polva şehrinde oynanan karşılaşmanın ilk yarısını da 14-11 geride kapatan siyah-beyazlılar, salondan 26-24 mağlup ayrıldı.
RÖVANŞ MAÇI 30 KASIM'DA
Bu karşılaşmanın rövanşı 30 Kasım'da Süleyman Seba Spor Salonu'nda oynanacak.
RÖVANŞ MAÇI 30 KASIM'DA
Bu karşılaşmanın rövanşı 30 Kasım'da Süleyman Seba Spor Salonu'nda oynanacak.