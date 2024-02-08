Ziraat Türkiye Kupası son 16 turunda Sergen Yalçın'ın ekibi Antalyaspor ile Fernando Santos'un yönetimindeki Beşiktaş karşı karşıya geldi.
Corendon Airlines Park'ta oynanan mücadeleyi konuk ekip Beşiktaş 2-1 kazanırken goller; 71 ve 88. dakikalarda Jackson Muleka'dan geldi.
Antalyaspor'un tek golünü ise 30. dakikada Zymer Btyqi kaydetti.
Bu sonuçla birlikte Beşiktaş adını çeyrek finale yazdırırken, Antalyaspor kupaya veda etmiş oldu.
Beşiktaş'ın bu turdaki rakibi 12 Şubat'taki kura çekiminin ardından belli olacak.
GHEZZAL ISINMADA SAKATLANDI
Beşiktaş'ta maç öncesi ilk 11'de yer alacağı açıklanan Rachid Ghezzal, maç öncesi ısınma esnasında yaşadığı sakatlık sebebiyle ilk 11'den çıkarıldı. Ghezzal'ın yerine Cenk Tosun ilk 11'e alındı.
SEMİH KILIÇSOY GOLE YAKLAŞTI
Maçın 16. dakikasında sol kanattan Umut Meraş'ın yaptığı ortaya kale ağzından kafa vuruşu yapan Semih'in vuruşu, üstten auta gitti.
ANTALYASPOR ÖNE GEÇTİ
Maçın 30. dakikasında Antalyaspor, Zymer Bytyqi'nin golüyle 1-0 öne geçti. Sol kanattan Güray Vural'ın yaptığı ortaya savunma müdahale edemedi, sağ çaprazda topla buluşan Bytyqi uzak köşeye yaptığı vuruşla takımını 1-0 öne geçirdi.
FERNANDO SANTOS'TAN DEVRE ARASI 2 DEĞİŞİKLİK
Beşiktaş'ta teknik direktör Fernando Santos, devre arasında Ante Rebic ve Umut Meraş'ı oyundan alarak Emrecan Terzi ve Jackson Muleka'yı oyuna aldı.
RASHICA NET POZİSYONU DEĞERLENDİREMEDİ
Maçın 60. dakikasında sağ çaprazdan ceza alanına giren Milot Rashica, boş pozisyonda şutunu çekti ancak top üstten auta gitti.
MULEKA SKORU EŞİTLEDİ
Maçın 71. dakikasında sağ kanattan Milot Rashica'nın yaptığı ortaya kafayı vuran Jackson Muleka, durumu 1-1'e getirdi.
MULEKA YİNE SAHNEDE
Maçın 88. dakikasında Jackson Muleka, Cenk Tosun'un uzun pasıyla savunma arkasında topla buluştu ve kaleciyi geçerek topu ağlara gönderdi.
MAÇTAN DAKİKALAR (İLK YARI)
7. dakikada Beşiktaş gole yaklaştı. Antalyasporlu savunma oyuncularının hatasından faydalanarak topla ceza sahasına giren Cenk Tosun'un sert şutunda kaleci Leite, meşin yuvarlağı güçlükle kornere çeldi.
17. dakikada Umut Meraş'ın sol kanattan ortasına hareketlenen Semih Kılıçsoy'un kafa vuruşunda top üstten auta çıktı.
30. dakikada Antalyaspor öne geçti. Güray Vural'ın sol kanattan ortasında arka direkte topla buluşan Bytyqi'nin yerden vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 1-0
37. dakikada Bünyamin Balcı'nın pasıyla ceza sahası dışında topla buluşan Buksa'nın plase vuruşunda, top direğin yanından auta çıktı.
Mücadelenin ilk yarısını kırmızı-beyazlı takım üstün tamamladı.
MAÇTAN DAKİKALAR (İKİNCİ YARI)
50. dakikada Safuri'nin sol kanattan ortasına hareketlenen Buksa'nın kafa vuruşunda top üstten auta çıktı.
60. dakikada Muleka'nın pasıyla ceza sahasına giren Rashica'nın uygun pozisyondaki şutunda meşin yuvarlak kale direğinin üzerinden auta gitti.
71. dakikada Beşiktaş eşitliği yakaladı. Rashica'nın sağ kanattan ortasına hareketlenen Muleka'nın kale önünden kafa vuruşunda top ağlara gitti: 1-1
88. dakikada Beşiktaş öne geçti. Cenk Tosun'un ara pasıyla defansın arkasına sarkan Muleka, kaleciyi geçtikten sonra topu boş kaleye gönderdi: 1-2
Mücadeleyi 2-1 kazanan Beşiktaş, Ziraat Türkiye Kupası'nda çeyrek finale yükseldi.
Stat: Corendon Airlines Park Antalya
Hakemler: Ümit Öztürk, Osman Gökhan Bilir, Candaş Elbil
Bitexen Antalyaspor: Leite, Bünyamin Balcı, Veysel Sarı, Bahadır Öztürk, Güray Vural, Kaluzinski, Larsson, Safuri (DK. 89 Assombalonga), Saric (Dk. 73 Erdal Rakip), Bytyqi (Dk. 73 Erdoğan Yeşilyurt), Buksa
Beşiktaş: Mert Günok, Onur Bulut, Necip Uysal, Zaynutdinov, Umut Meraş (Dk. 46 Serkan Emrecan Terzi), Amartey, Gedson Fernandes, Rashica (Dk. 86 Tayfur Bingöl), Rebic (Dk. 46 Muleka), Semih Kılıçsoy (Dk. 90+3 Worrall), Cenk Tosun
Goller: Dk. 30 Bytyqi (Bitexen Antalyaspor), Dk. 71 ve 88 Muleka (Beşiktaş)
Sarı kartlar: Dk. 27 Semih Kılıçsoy, Dk. 43 Amartey, Dk. 68 Cenk Tosun, Dk. 86 Muleka (Beşiktaş), Dk. 57 Kaluzinski, Dk. 60 Bünyamin Balcı, 90+4 Buksa (Bitexen Antalyaspor)
Corendon Airlines Park'ta oynanan mücadeleyi konuk ekip Beşiktaş 2-1 kazanırken goller; 71 ve 88. dakikalarda Jackson Muleka'dan geldi.
Antalyaspor'un tek golünü ise 30. dakikada Zymer Btyqi kaydetti.
Bu sonuçla birlikte Beşiktaş adını çeyrek finale yazdırırken, Antalyaspor kupaya veda etmiş oldu.
Beşiktaş'ın bu turdaki rakibi 12 Şubat'taki kura çekiminin ardından belli olacak.
GHEZZAL ISINMADA SAKATLANDI
Beşiktaş'ta maç öncesi ilk 11'de yer alacağı açıklanan Rachid Ghezzal, maç öncesi ısınma esnasında yaşadığı sakatlık sebebiyle ilk 11'den çıkarıldı. Ghezzal'ın yerine Cenk Tosun ilk 11'e alındı.
SEMİH KILIÇSOY GOLE YAKLAŞTI
Maçın 16. dakikasında sol kanattan Umut Meraş'ın yaptığı ortaya kale ağzından kafa vuruşu yapan Semih'in vuruşu, üstten auta gitti.
ANTALYASPOR ÖNE GEÇTİ
Maçın 30. dakikasında Antalyaspor, Zymer Bytyqi'nin golüyle 1-0 öne geçti. Sol kanattan Güray Vural'ın yaptığı ortaya savunma müdahale edemedi, sağ çaprazda topla buluşan Bytyqi uzak köşeye yaptığı vuruşla takımını 1-0 öne geçirdi.
FERNANDO SANTOS'TAN DEVRE ARASI 2 DEĞİŞİKLİK
Beşiktaş'ta teknik direktör Fernando Santos, devre arasında Ante Rebic ve Umut Meraş'ı oyundan alarak Emrecan Terzi ve Jackson Muleka'yı oyuna aldı.
RASHICA NET POZİSYONU DEĞERLENDİREMEDİ
Maçın 60. dakikasında sağ çaprazdan ceza alanına giren Milot Rashica, boş pozisyonda şutunu çekti ancak top üstten auta gitti.
MULEKA SKORU EŞİTLEDİ
Maçın 71. dakikasında sağ kanattan Milot Rashica'nın yaptığı ortaya kafayı vuran Jackson Muleka, durumu 1-1'e getirdi.
MULEKA YİNE SAHNEDE
Maçın 88. dakikasında Jackson Muleka, Cenk Tosun'un uzun pasıyla savunma arkasında topla buluştu ve kaleciyi geçerek topu ağlara gönderdi.
MAÇTAN DAKİKALAR (İLK YARI)
7. dakikada Beşiktaş gole yaklaştı. Antalyasporlu savunma oyuncularının hatasından faydalanarak topla ceza sahasına giren Cenk Tosun'un sert şutunda kaleci Leite, meşin yuvarlağı güçlükle kornere çeldi.
17. dakikada Umut Meraş'ın sol kanattan ortasına hareketlenen Semih Kılıçsoy'un kafa vuruşunda top üstten auta çıktı.
30. dakikada Antalyaspor öne geçti. Güray Vural'ın sol kanattan ortasında arka direkte topla buluşan Bytyqi'nin yerden vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 1-0
37. dakikada Bünyamin Balcı'nın pasıyla ceza sahası dışında topla buluşan Buksa'nın plase vuruşunda, top direğin yanından auta çıktı.
Mücadelenin ilk yarısını kırmızı-beyazlı takım üstün tamamladı.
MAÇTAN DAKİKALAR (İKİNCİ YARI)
50. dakikada Safuri'nin sol kanattan ortasına hareketlenen Buksa'nın kafa vuruşunda top üstten auta çıktı.
60. dakikada Muleka'nın pasıyla ceza sahasına giren Rashica'nın uygun pozisyondaki şutunda meşin yuvarlak kale direğinin üzerinden auta gitti.
71. dakikada Beşiktaş eşitliği yakaladı. Rashica'nın sağ kanattan ortasına hareketlenen Muleka'nın kale önünden kafa vuruşunda top ağlara gitti: 1-1
88. dakikada Beşiktaş öne geçti. Cenk Tosun'un ara pasıyla defansın arkasına sarkan Muleka, kaleciyi geçtikten sonra topu boş kaleye gönderdi: 1-2
Mücadeleyi 2-1 kazanan Beşiktaş, Ziraat Türkiye Kupası'nda çeyrek finale yükseldi.
Stat: Corendon Airlines Park Antalya
Hakemler: Ümit Öztürk, Osman Gökhan Bilir, Candaş Elbil
Bitexen Antalyaspor: Leite, Bünyamin Balcı, Veysel Sarı, Bahadır Öztürk, Güray Vural, Kaluzinski, Larsson, Safuri (DK. 89 Assombalonga), Saric (Dk. 73 Erdal Rakip), Bytyqi (Dk. 73 Erdoğan Yeşilyurt), Buksa
Beşiktaş: Mert Günok, Onur Bulut, Necip Uysal, Zaynutdinov, Umut Meraş (Dk. 46 Serkan Emrecan Terzi), Amartey, Gedson Fernandes, Rashica (Dk. 86 Tayfur Bingöl), Rebic (Dk. 46 Muleka), Semih Kılıçsoy (Dk. 90+3 Worrall), Cenk Tosun
Goller: Dk. 30 Bytyqi (Bitexen Antalyaspor), Dk. 71 ve 88 Muleka (Beşiktaş)
Sarı kartlar: Dk. 27 Semih Kılıçsoy, Dk. 43 Amartey, Dk. 68 Cenk Tosun, Dk. 86 Muleka (Beşiktaş), Dk. 57 Kaluzinski, Dk. 60 Bünyamin Balcı, 90+4 Buksa (Bitexen Antalyaspor)