Beşiktaş, altyapı kodlarına döndü!

Beşiktaş'ta Ersin Destanoğlu, Rıdvan Yılmaz ile başlayan altyapı hareketi, bu sezon Serdar Saatçı, Berkay Vardar ve Emirhan İlkhan ile devam etti. Siyah-beyazlıların gelecek stratejisini 1 numarası olan altyapının en yetkili iki ismi Sabah Spor'a konuştu.



FIRAT FİDAN: BU FRAGMAN DEVAMI GELECEK



Burası bir okul, akademi. Sadece iyi futbolcu yetiştirmek değil aynı zamanda iyi insan, topluma yararlı bireyler yetiştirmek için çalışıyoruz. A Takım'a çıkan gençlerimizi görüyorsunuz, hiçbir şımarma esamesi yok. Serdar ve Emirhan burada aldıkları kültürle hakeme gidip "Top benden çıktı" diyor. Bu davranışı akademideki eğitimleriyle aldılar.



SERGEN HOCA BİZE ÇOK ŞEY KATTI



25 kişilik komitemiz var, reklam ve sponsorluk gelirleri oluşturduk akademideki çocukların ihtiyaçlarını gideriyoruz. Psikoloğumuz ve diyetisyenimiz var. Bu çocukları besleyemiyorsunuz eleştirileri yapılıyor ama öyle bir şey yok. Geçmişte U19 takımı Nevzat Demir Tesisleri'nde maç yapamıyordu, A Takım oyuncularının yediği yemeği yiyemezlerdi, o salonları kullanamıyordu. Sergen Hoca sağolsun bize kattığı çok şey var. Gelir gelmez çocuklara 3 numaralı sahayı açtı, A Takım'ın tüm imkanlarından faydalanmalarını sağladı. Köprüyü kurabildik ve U19 takımını ilk kez Ümraniye'ye taşımış olduk.



KİMSE TEK BAŞINA SAHİPLENMESİN



Herkesin bir anda başarıyı sahiplenmesi bizi rahatsız etti. Emirhan'ı biz yıllardık takip ediyoruz, projemizin oyuncusu. Sadece o da değil birçok oyuncu var. Bir an önce onu sahiplenmeye çalıştılar, "Benim oyuncum, ben getirdim, ben buldum" diyerek. Emirhan bir proje oyuncusu. Elmas da kömür de taş. Futbolcu bulmak değil mesele, onu yetiştirmek ve sahaya sürme cesaretini göstermek. Futbolcu istedikten sonra Mehmet hoca 100 tane bulur. Önemli olan onu nasıl işleyip sunacağındır. O yüzden kimse tek başına sahiplenmeye kalkmasın. Bu bir vizyon meselesi. Ahmet Nur Çebi herkese biz çıkışı altyapıda görüyoruz diyor. Eski yönetimlerde böyle bir anlayış yoktu. O yüzden Oğuzhan Akgün, İlkay İşler gibi kıymetli oyuncular A Takım'a çıkamadı. Çünkü kimse arayıp sormamış. Biz kiralık oyuncularla irtibatımızı düzenli sağlayacak bir grup kurduk, her gün konuşuyoruz. Bulundukları takımlarda yaşadıkları sıkıntılar, herhangi problemle ilgili bize bilgi verdiklerinde kulüpleriyle görüşüyoruz. Bugün Emirhan kendisini bulduğunu söyleyenlerin yanına gitse "Emirhan kim?" derler. Sahiplenmek çok kolay, bu rahatsız edici.



CUMHURBAŞKANIMIZ İLGİLENDİ, TESİS PROJELERİMİZ HAZIR



Tesisleşme, saha konusunda bizim Nevzat Demir Tesisleri ile ilgili çalışmamız var. Orayı yenilemek ve saha eklemek istiyoruz. Projeler hazır, imza bekliyoruz. Cumhurbaşkanımıza ilettik, sağ olsun yakından ilgilendi hemen görevliler geldi inceleme yaptı. Ümraniye dışında Beykoz'da da bir Beşiktaş Akademi Tesisi projesi hazırladık, hepsinin çizimleri tamamlandı. 1 büyük, 2 küçük antrenman sahası dışında, voleybol, tenis, kapalı spor salonu, konaklama alanlarını içerisinde barındıran bir proje bu. Onaylar çıktığında hayata geçireceğiz.



KİŞİ DEĞİL SİSTEM BAZLI AKADEMİ



Amaçlarımızdan bir tanesi de Beşiktaş'ta başarıyı tek başına birinin sahiplenmemesi. Ne hocalarımız, ne yöneticilerimizden birisi hiçbir zaman burayı "Ben yaptım, başarı benim demez" bu bir ekip işidir. Mehmet Hocamız göreve geldikten sonra bir koordinasyon kurulu kurdu, burada alınan tüm kararlar oylamayla yapılıyor. Biz ilk göreve geldiğimiz de amacımız kendi evlatlarımızı yetiştirmekti, bu bir projeydi. Sergen Hocamız ile buna başladık, 8 tane teknik-idari kadroyu altyapı takımlarından A Takım'a taşıdık. Bizim ekibimiz arka tarafta sağlam. Biz kişi değil, sistem bazlı akademi oluşturacağız. Yarın öbür gün ben gitsem de benden sonra gelenin devam ettireceği bir yapı olacak.



ALMAN DANIŞMAN FULYA'YI GÖRÜNCE ŞAŞIRDI



Alman futbol danışmanı geldi Fulya'yı inceledi, "Siz buradan futbolcu çıkarıyorsanız büyük iş başarıyorsunuz demektir" dedi. Dar bir saha, U19 dışındaki tüm takımlar orada çalışıyor. Bir sahada yüzlerce futbolcu çalışıyor buralardan futbolcu yetiştirmeye çalışıyoruz. En büyük sıkıntımız da bu. Tesisleşeceğiz, fiziksel şartlarımızı geliştireceğiz ki büyük yeteneklerimizi daha iyi ortamlarda yetiştirelim. Ersin'in ilk yılında topu oyuna sokması iyi değildi, sebebi de Fulya Tesisi. Yeterli mesafe olmayan sahada kalecilerin ayağı nasıl gelişsin.



"ÖYLE OYNA Kİ HERKES SENİ KONUŞŞSUN" DEDİM



Sadece şu ana kadar sahneye çıkan oyuncular değil daha fazlası da gelecek. Altyapı da bir bu kadar daha A Takım'ı bekleyen var. Katar'daki Süper Kupa finali öncesi Emirhan İlkhan'a, "Hoca seni oynatabilir. Öyle oyna ki herkes seni konuşsun" dedim, şansını iyi değerlendirdi. İlerleyen süreçte Emirhan Delibaş, Demir Ege Tıknaz, Emre Bilgin'i göreceğiz. Emirhan Delibaş'ı Türkiye henüz görmedi. 2-3 maça çıksın Türkiye'ye adından söz ettirecek. 3 kalecimiz altyapıdan. 8-9 oyuncuyla daha profesyonel sözleşme imzalayacağız.



AJAX'IN 1 YILLIK ALTYAPI GELİRİ 132 MİLYON EURO



Beni en çok etkileyen şeylerden biri Ajax'ın 14 sahası var 10 tane daha ekleyeceğiz dediler. Niye 10 tane daha yaptıklarını sorduğumuzda, "Yetmiyor. Ek sınıflar açmak istiyoruz. Futbol okullarını da buraya alacağız. Kadın takımımızın da altyapısı olacak. Proje 80 milyon Euroluk" dedi. "Çok pahalı değil mi" dedim, "Bizim altyapı gelirimiz geçen yıl 132 milyon Euro oldu" dediler. Sadece 1 yıllık altyapı getirileri bu. Altyapıdaki oyuncularına mezun diyorlar, Bundesliga'dan Eredevisie'e tüm liglere gönderiyorlar ve gelir sağlıyorlar. Bizim de hedefimiz bu. Tüm oyuncuları A Takım'da oynatacak değiliz öyle ütopik düşünmüyoruz. Önemli olan altyapıdaki oyuncuları Türk ve Dünya futboluna kazandırmak. Kazandırırken de satıp, gelir elde etmek.



KOLOMBİYA'DAN TUNUS'A, KANADA'DAN ABD'YE KADAR SPOR OKULU AÇIYORUZ



Kosova takımıyla anlaşma imzaladık, bizim adımıza hocamız orada görev yapıyor. Belçika takımı var onu da yakına açıklayacağız. Spor okullarını büyütüyoruz. Katar, ABD, Kanada, Kolombiya, Tunus'ta spor okulları açıyoruz. Altyapımızda Kırgız, Fildişi Sahilli oyuncumuz da var. Hedefimiz yabancıdan ziyade Türk oyuncu yetiştirmek ama ikinci planda kendi yabancımızı da üretebilmeyi amaçlıyoruz. Küçücük Belçika'dan futbolcular yetişirken, bizim gibi büyük bir nüfusa sahip ülkeden oyuncu yetişmemesi abesle iştigal. Çok yetenekli bizim çocuklarımız. Bunu tesisleşme ile çocuklarımıza sağlanacak desteklerle aşacağımıza inanıyorum.



GEÇMİŞTE HATALAR YAPILMIŞ! SÖZLEŞME YOK, YETİŞTİRME BEDELİ YOK



Yılda 25-30 tane mezun veriyoruz. Bu oyuncuların yetiştirme bedelleri 4-6 milyon TL arası. Altyapıdaki getirilerimizden biri bu. Yetiştirme bedellerinin alınması lazım. Geçmiş yönetimde alınmamış. Yapılan sözleşmeler yok ortada. Çocuklar bilabedel her takıma verilmiş. Biz UEFA avukatıyla çalışıyoruz bu konuda, sözleşmelerde yetiştirme bedellerinin yanı sıra sonraki satışlardan paylar var. Bu yetiştirme bedellerini ya kısmen alıyoruz ya da karşılığına oyuncu alıyoruz. Yeter ki çocukların futbol hayatı devam etsin. Sözleşmelerine ek maddeler koyuyoruz. Giresunspor Kerem Kalafat'ı 25 maç oynatmadı sözleşmede cezası vardı, kestik. Futbolcu alırken ve satarken en önemli nokta sözleşmelerdir, geçmişte bunlar gelişigüzel yapıldı. Futbolcuyu ve Beşiktaş'ı koruyacak anlaşmalar yapıyoruz.



HER ŞEY ÇÖPE ATILMIŞ



Tesislere girişte yeme-içme, sahalar, futbolcuların eksiklerini tamamen bir liste haline getirip bunu çözüme kavuşturduk. Yönetici değilken altyapıda komiteydim. Son dönemde ayrılık oldu, benim ekibimde yoktu. 1 yıl sonra yönetim kurulu ile göreve geldiğimde burayı görünce şoka girdim. Çünkü bizim burada komite olarak yaptığımız her şey çöpe atılmıştı. Neden böyle oldu diye sorunca, o dönem görev alanların kendi tarzlarına göre hareket ettiklerini belirttiler. Bu tamamen sistemsizlik. Bugün ben olurum, giderim buralara yapışıp kalmayacağız. Mutlaka yerimiz dolacak, yerimiz dolarken de sistemi oturtmak lazım. Bizden sonraki gelen kişi de aynı şekilde devam etmeli. Biz geldiğimizde 8-10 ay maaşını alamayan hocalar vardı, bunun önüne geçtik.



NECİP DİLLERE YAPIŞTI, BUNU DEĞİŞTİRİYORUZ



Sosyal medyada takipçi sayısını artırdık. Gençlere ilgiyi yükseltiyoruz, bugünün koşullarında sosyal medya göz ardı edilemez bir gerçek. U19 takımımızın evimizdeki maçlarını yayınlıyoruz. Bu sözü vermiştim, uyguluyoruz. Futbolseverler böylelikle A Takım'a çıkmadan gençlerimizi izleyebiliyor. Genç oyuncuları 3 aşamada hazırlıyoruz. Bulma, yetiştirme ve A Takım seviyesine getirip oradaki hocalara inandırmak. Dillere yapışmış şeyler var. Beşiktaş'ın altyapısından 10 yılda bir tek Necip ve Atınç çıktı diye. Bunu yavaş yavaş değiştiriyoruz. Sadece altyapı değil, dışarıdan genç oyuncular bulmak da önemli Can Bozdoğan, Güven Yalçın gibi.



TÜRKİYE'Yİ GEZİP OKULLARDA OYUNCU ARADIK



2006-2007-2008 doğumlu oyuncu taraması yaptık Türkiye'de 18 oyuncuyu altyapıya kazandırdık. Scout ekibimiz Türkiye'yi gezdi ilkokul, ortaokul ve lise müsabakalarını izlediler oradan yetenekler bulduk. SoccerLab programı ile ben cep telefonumdan kim sakat, hangi oyuncunun durumu nedir, veri analizleri, hatta gece ne zaman uyuduklarını görebiliyorum.



ANTRENÖR MAAŞLARI TÜRKİYE'NİN GERÇEĞİ



Antrenörlerimizin aldığı maaşlar Türkiye gerçeği. Elimde sihirli değnek olsa Türkiye'de değiştireceğim şeylerin başında gelir. Antrenörler değerlidir hele ki çocukları yetiştirenler daha da değerli. Bana göre antrenörlerin belli bir standardı olmalı. Biz de Beşiktaş olarak en yüksek maaşı veren olmalıyız. Bunu da yakın zamanda gerçekleştirmeyi amaçlıyoruz. Biz Ümraniye'ye taşınmak istiyoruz. Altyapıda futbolcular A Takım'daki büyüklerini, belki de idollerini görecek her gün ve o sahanın hayalini kuracak. O bilinçle hareket etmemiz lazım.



MEHMET EKŞİ: BEŞİKTAŞ KODLARINA GERİ DÖNDÜ



Altyapı, akademi Beşiktaş'ın kodlarında var. Serpil Hamdi Tüzün ile başlayan dönemlerde onun kontrolünde 8 tane alt yapı oyuncusuyla Beşiktaş 15 yıldan sonra şampiyon olmuştu. Beşiktaş her zaman yetenekli, başarılı oyuncular yetiştirmiştir. Ancak biz her ne kadar futbolcu yetiştiriyor isek de yukarıdaki yapının bunları görmesi çok değerli. A Takım'daki yapı buraya kıymetli bir gözle bakmazsa adım atmak mümkün değil. Çok yetenekli oyuncular bu nedenden dolayı kaybolmuştur..



AVRUPA'YI SOLLARIZ



Ahmet Nur Çebi ve ekibi bu işe çok önem veriyor. Yani şu anda Beşiktaş altyapısı kısa bir süre içerisinde hem Türkiye'nin hem Avrupa'nın en iyi akademilerinden biri olma yolunda. Biraz fiziksel imkanlarımızın kalitesini iyi noktalara getirdiğimiz zaman ben iddia ediyorum Avrupa'yı bile sollayacak bir ekibimiz var. Serpil Hamdi Hoca bizim duayenimiz. Ben hem Beşiktaş'ta futbol oynarken onun öğrencisiydim hem de futbolu bıraktıktan sonra iki yıl yardımcılığını yaptım. 8 tane pro lisanslı antrenörle çalışıyoruz, çok ciddi kaliteli ekibimiz var. Yeniden yapılanma içerisindeyiz.



AMAÇ SADECE TÜRKİYE DEĞİL AVRUPA'DA ŞAMPİYONLUK DA VAR



Amacımız Türkiye'de ve Avrupa'da şampiyonluklar kazanacak yapıyı oluşturmak. Beşiktaş akademisinden Emirhan İlkhan gibi oyuncular her zaman çıkmıştır, çıkmaya da devam edecektir. Bu oyunculara yeteneklerini sergileyecekleri ortamlar yaratmaya gayret ediyoruz. Geçmişte bunu çok yapamadık ama bugünkü Ahmet Nur Çebi ve yönetimi büyük cesaret göstererek altyapının üzerine gidiyor.



ALMANYA'NIN 22 BÖLGESİNDE TÜRK ÇOCUKLARI TAKİP EDİYORUZ



Eğitmen kalitesiyle Avrupa'nın en iyisi olacağız. Almanya, Hollanda, Belçika'dan akademilerle iletişim halindeyiz. Almanya'da 22 bölgede Türk çocukları ağırlıklı olmak üzere scouting uygulamaları yapıyoruz. Geçmişte Beşiktaş forması giymiş futbolcularla iletişim halindeyiz, ülkelerinde, bulundukları yerlerdeki yetenekli genç oyuncuları bize bildiriyorlar. Bunlardan birisi Fabian Ernst. Sağlık ve bilim departmanı kurduk, iki üniversiteyle çalışmalarımız başladı.



EFSANELERİ GÖREVE ÇAĞIRACAĞIZ



Mevki antrenörlüğünü hayata geçireceğiz. Efsanelerimizi bunun için göreve çağıracağız. Feyyaz Uçar, Şifo Mehmet, Metin Tekin gibi değerlerimizi çocuklarımıza ders vermeleri, o mevkilerin ruhlarını anlatmaları için çağıracağız gençlere de büyük motivasyon kaynağı olacaktır. Ayrıca Beşiktaş efsanelerinden kurulu bir danışman kurulu oluşturduk ayda bir toplanıyoruz. Bütün oyuncularımız üniversite okuyacak, en az 1 yabancı dil bilecek. Sadece futbolcular değil antrenörlerimiz de teorik ve pratik eğitimler almaya devam edecek.



2 YAŞ BÜYÜKLERİYLE OYNATMASAK BUGÜN EMİRHAN'I GÖREMEZDİK



Biz U17'deki çocukları aldık 6 ay U19'da oynattık maçlarda mağlup olduk, zorla play-offa katıldık bir sürü eleştiri aldık ama biz biliyorduk bu oyuncular için inanılmaz bir zaman.. Emirhan da onların içerisindeydi. 2 yaş büyükleriyle oynamaya başladıklarında zorlandılar ama gelişimleri hızlı oldu. O sezon çok kötü sonuçlar aldık ama gelecek sezon şampiyon olacak bu çocuklar demiştim. Biz bu projeyi yapmasaydık Emirhan İlkhan hala 17 yaş grubunda antrenmanlara çıkıyor olacaktı bırak A Takım'ı U19'da da oynamayacaktı.



SERGEN HOCA'NIN ESERİ! 4 AYDA DEĞİŞTİRDİ



Emirhan İlkhan'ın önü açıldı. En az 7-8 tane daha oyuncumuz gelecek. Sergen Hoca'ya da teşekkür etmek lazım. Emirhan 4 ay önce cılız bir çocuktu. Fırat Bey ile birlikte gittik konuştuk, "Hocam yetenekli oyuncularımız var" diye anlattık, dedi ki "Stefano Marrone'yi veriyorum emrinize, benim fitness salonumda açık, getir proje oyuncularınızı Stefano benim salonumda çalıştıracak." Şu anki Emirhan İlkhan onun eseri olabilir. 4 ay sonra Emirhan'ı görünce "Ne zaman böyle oldu" dedim. Müthiş bir ortam var bunu değerlendirmek lazım. Beşiktaş'ın kurtuluşu bu gençlere verilecek değer ve kıymetle olacaktır. Değerli olan şey buradan ürettiğimiz oyuncularla şampiyon olmaktır. 7-8 tane altyapıdan çıkan oyuncuyla şampiyon olursan bu hem maddi hem de manevi olarak çok değerli olur. Bunu başarmak asıl iş. Borçlanarak herkes şampiyon olur. Beşiktaş, ilerleyen dönemlerde Avrupa'nın devlerinde kendisini temsil edecek oyuncular üretecek. Emirhan'ın gelecek yıldan sonra Bayern Münih'te oynayamayacağını kim söyleyebilir? Önemli olan bu ortamları sağlayabilmek.



İLK 11'İ DE ALTERNATİFİ DE BULURUZ



Eleştiri amacından çıkarsa bu hoş olmaz. Biz bir camia olarak el ele tutuşmalıyız. Altyapı konusunda taraftarlarımız bize, yönetime, futbolculara destek vermeli. Gençleri motive etmeli. Beşiktaş'ta şimdiki oyuncularla alttan gelenleri birleştirsek 11 oyuncuyu da buluruz, alternatiflerini de... Kerem Kalafat döndü, Kartal Kayra Yılmaz da gelecek sezon gelecek. A Takım'da ki sayıyı artırmayı arzu ediyoruz.