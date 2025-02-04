Beşiktaş, Alexander Sörloth ile anlaştı iddiası!

Beşiktaş, bir süredir görüşmeleri sürdürdüğü Atletico Madrid'in Norveçli golcüsü Alexander Sörloth ile anlaştığı öne sürüldü.

Haber; Hürriyet, Fotoğraf; Imago
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Beşiktaş, Alexander Sörloth ile anlaştı iddiası!
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04 Şubat 2025 14:06
Son güncelleme 04 Şubat 2025 14:22
Transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş'tan ses getirecek bir hamle geldi.

Kadrosunda bulunan Cher Ndour, Al Musrati, Onana gibi isimleri göndererek hem bütçe hem de yabancı kontenjanı açısından eli rahatlayan Beşiktaş, Trabzonspor'un eski golcüsü Alexander Sörloth ile anlaşmaya vardığı iddia edildi.

"BEŞİKTAŞ, SÖRLOTH İLE EL SIKIŞTI"

Hürriyet gazetesinden İsmail Er'in haberine göre; Siyah-beyazlı ekip bir süredir görüşmeleri sürdürdüğü Atletico Madrid'in Norveçli golcüsü Alexander Sörloth ile el sıkıştı.

Yıldız oyuncunun kulübü Atletico Madrid ile kiralık görüşmelerini sürdüren Beşiktaş, transferi kısa sürede bitirmek istiyor.

Bu sezonki performansı

29 yaşındaki golcü sezon başında 32 milyon euro Villarrel'den karşılığında Atletico'ya transfer olmuştu. Bu sezon 29 maçta görev alan yıldız futbolcu 10 gol atıp 2 asist kaydetti. 

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