18 Eylül
Kopenhag-Leverkusen
19:45
18 Eylül
Club Brugge-AS Monaco
19:45
18 Eylül
M.City-SSC Napoli
22:00
18 Eylül
Newcastle-Barcelona
22:00
18 Eylül
E. Frankfurt-Galatasaray
22:00
18 Eylül
Sporting CP-Kairat Almaty
22:00

Beşiktaş açıkladı: Serkan Reçber

Beşiktaş Kulübü, Serkan Reçber'in Futbol A Takımı Genel Koordinatörü olarak göreve başladığını duyurdu.

18 Eylül 2025 15:21
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: bjk.com.tr
Beşiktaş açıkladı: Serkan Reçber
Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı, düzenlenen basın toplantısında Futbol A Takımı Genel Koordinatörlüğü görevi için Serkan Reçber ile anlaşmaya varıldığını açıklamıştı.

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada Serkan Reçber'in göreve başladığı bilgisine yer verildi.

İŞTE O AÇIKLAMA:

"Başkanımız Serdal Adalı'nın dün Tüpraş Stadyumu'nda düzenlediği basın toplantısında Futbol A Takımı Genel Koordinatörlüğü görevine getirildiğini duyurduğu Serkan Reçber, bugün itibarıyla çalışmalara başlamıştır.

Serkan Reçber'e çalışmalarında başarılar diler, kamuoyunun bilgisine saygılarımızla sunarız."
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 5 5 0 0 15 1 15
2 Fenerbahçe 5 3 2 0 9 4 11
3 Trabzonspor 5 3 1 1 4 2 10
4 Göztepe 5 2 3 0 7 2 9
5 Antalyaspor 5 3 0 2 6 5 9
6 Gaziantep FK 5 3 0 2 7 9 9
7 Alanyaspor 5 2 2 1 7 5 8
8 Samsunspor 5 2 2 1 5 4 8
9 Konyaspor 4 2 1 1 9 4 7
10 Beşiktaş 3 2 0 1 4 4 6
11 Başakşehir 4 1 2 1 4 3 5
12 Kasımpaşa 5 1 1 3 4 6 4
13 Rizespor 4 1 1 2 2 6 4
14 Eyüpspor 5 1 1 3 4 9 4
15 Kayserispor 4 0 3 1 3 7 3
16 Karagümrük 5 1 0 4 2 9 3
17 Kocaelispor 5 0 1 4 2 8 1
18 Gençlerbirliği 5 0 0 5 3 9 0
