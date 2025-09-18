Beşiktaş açıkladı: Serkan Reçber

Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı, düzenlenen basın toplantısında Futbol A Takımı Genel Koordinatörlüğü görevi için Serkan Reçber ile anlaşmaya varıldığını açıklamıştı.
Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada Serkan Reçber'in göreve başladığı bilgisine yer verildi.
İŞTE O AÇIKLAMA:
"Başkanımız Serdal Adalı'nın dün Tüpraş Stadyumu'nda düzenlediği basın toplantısında Futbol A Takımı Genel Koordinatörlüğü görevine getirildiğini duyurduğu Serkan Reçber, bugün itibarıyla çalışmalara başlamıştır.
Serkan Reçber'e çalışmalarında başarılar diler, kamuoyunun bilgisine saygılarımızla sunarız."
