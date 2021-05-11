Süper Lig'de Beşiktaş ile Fatih Karagümrük karşı karşıya geldi. Beşiktaş sahasında oynadığı maçı 2-1 kaybederek, beklemediği bir sonuçla karşılaştı. Beşiktaş şampiyonluğu son haftaya bıraktı.



Fatih Karagümrük'ün gollerini 39. dakikada Bertolacci ve 81. dakikada Borini kaydetti. Beşiktaş'ın tek golü 54. dakikada Rachid Ghezzal'dan geldi.



BEŞİKTAŞ NASIL ŞAMPİYON OLUR?



Beşiktaş bu mağlubiyetin ardından 81 puanda kaldı. Galatasaray da Denizlispor deplasmanında kazanmasının ardından puanını 81 yaptı ve Beşiktaş ile puanları eşitledi.



Gelecek hafta Beşiktaş, Göztepe deplasmanına çıkacak. Beşiktaş'ın şampiyon olabilmesi için Göztepe'yi yenmesi gerekiyor. Galatasaray'ın genel avarajde 2 golle önünde olan Beşiktaş, Galatasaray'ın Yeni Malatyaspor maçında puan kaybetmesini de hesap edecek. Eğer Beşiktaş'la birlikte Galatasaray da kazanırsa, bu kez şampiyonluk genel averaja kalacak. Beşiktaş 2 averajlık farkı korursa, şampiyonluğunu ilan edecek.



SÜPER LİG PUAN DURUMU



1- BEŞİKTAŞ: 81

2- GALATASARAY: 81

3- FENERBAHÇE: 79



BEŞİKTAŞ SAVUNMAYI AÇAMADI



Beşiktaş maça baskıyla başladı. Deplasman ekibi Fatih Karagümrük'ü sahasından çıkarmak istemeyen Beşiktaş, savunma oyuncularının top çıkarmaması için mücadele etti. Fatih Karagümrük kendi alanında kalabalık kalırken, pas hasta yapmamaya çalıştı. İlk yarıda Beşiktaş oyunun kontrolünü elinde tutmasına rağmen, savunmada boşluk bulmakta sıkıntı yaşadı. Beşiktaş'ta Kevin N'Kodou, Adem Ljajic ve Rachid Ghezzal gibi isimler uzaktan şutlarla rakip kalede gol aradı.



ADEM LJAJIC SAKATLANDI



Beşiktaş zaman zaman derinlemesine toplarla Fatih Karagümrük savunmasını arkasına sarmak isterken, siyah-beyazlılar adına talihsiz bir an yaşandı. Adem Ljajic, gol pozisyona girmek isterken dengesini kaybetti ve ceza sahasına içinde kolunun üstüne ters şekilde düştü. Acı içinde yerde kalan Adem Ljajic oyuna devam edemedi ve yerini Bernard Mensah'a bıraktı.



KARAGÜMRÜK'TEN SÜRPRİZ GOL



Beşiktaş, Fatih Karagümrük kalesinde golü düşünürken, savunmada bir anda boşluk bırakıldı. Konuk ekip Fatih Karagümrük, hızlı gelişen atağında ceza sahası içindeki Bertolacci'yi topla buluştur. Kaleci Ersin Destanoğlu ile karşı karşıya kalan Bertolacci, topu ağlara göndererek Fatih Karagümrük'ü 1-0 öne geçirdi.



BEŞİKTAŞ 1-1 YAPTI



Karşılaşmada ilk yarıyı geride kapatan Beşiktaş ikinci yarıya fırtına gibi başladı. Beşiktaş, Fatih Karagümrük'e baskı yaparken, rakip takımı pas hatalarına zorladı. Beşiktaş tüm hatlarıyla maçta golü düşünürken, Fatih Karagümrük'ü ceza sahasına hapsetti. Beşiktaş baskı sonrasında golü 54. dakikada buldu. Cyle Larin sol kanattan ceza sahasına girdi ve pasını arka direğe çıkardı. Rachid Ghezzal topu ağlara göndererek durumu 1-1 yaptı.



FATİH KARAGÜMRÜK'TEN ŞOK GOL



Beşiktaş, konuk ekip Fatih Karagümrük karşısında golü ararken, kalesinde sürpriz bir gol gördü. Fatih Karagümrük 81. dakikada Borini'nin golüyle Beşiktaş karşısında 2-1 öne geçti. Siyah-beyazlı takım büyük bir şok yaşadı. Beşiktaş bu golün ardından büyük moral bozukluğu yaşadı ve beraberliği bulamadı. Bu sonucun ardından Beşiktaş şampiyonluk hesaplarını son haftaya bıraktı.



