Beşiktaş'a müjde; Geri dönüyor

Süper Lig'in 9. haftasında deplasmanda Giresunspor ile kozlarını paylaşacak olan Beşiktaş'ta sakatların son durumu belli oldu.



Fenerbahçe mücadelesi öncesinde Kamerun Milli Takımı'nda sakatlanan Georges Kevin N'Koudou, derbiyi kaçırmıştı. Tecrübeli kanat oyuncusunun tamamen iyileştiği bilgisine ulaşıldı.



27 yaşındaki futbolcunun idmanlarda da iyi bir performans sergilediği öğrenilirken, Karadeniz ekibi ile oynanacak karşılaşmada yeniden formasına kavuşacağı öğrenildi.

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