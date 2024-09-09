Beşiktaş'a kötü haber: Trippier!

Newcastle United, Beşiktaş'ın transfer gündeminde yer alan Kieran Trippier için sadece yüksek bedelli bir teklifi kabul etmeyi planlıyor.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; Imago
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Beşiktaş'a kötü haber: Trippier!
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09 Eylül 2024 17:05
Newcastle United forması giyen ve Beşiktaş'ın gündemine gelen Kieran Trippier için siyah-beyazlılara kötü haber geldi.

İngiliz ekibinde Kieran Trippier'in ayrılığı için Newcastle United Teknik Direktörü Eddie Howe'un görüşü, transfer döneminin kapanmış olması nedeniyle şu anda olumsuz.

SADECE YÜKSEK TEKLİF

Newcastle United'ın 33 yaşındaki savunma oyuncusu için sadece yüksek bir bedelli teklifi kabul edeceği öğrenildi.

Güncel piyasa değeri 10 milyon euro olarak gösterilen Trippier'in Newcastle United ile sözleşmesi 2026 yılına kadar devam ediyor.

NEWCASTLE UNITED PERFORMANSI

2022 yılından bu yana Newcastle United'da oynayan Kieran Trippier, İngiliz ekibinde çıktığı 94 maçta 4 gol attı ve 21 asist yaptı.

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