Beşiktaş'a Josef'ten kötü haber!

Beşiktaş'a, orta sahanın önemli ismi Josef de Souza'dan kötü haber geldi.



Siyah-beyazlılarda dizinden sakatlık yaşayan Brezilyalı futbolcunun ameliyat edilmesine karar verildi. Tedavisi 2.5 sürecek yıldız futbolcu, bu süreçte takımdaki yerini alamayacak.



BEŞİKTAŞ'IN AÇIKLAMASI



Beşiktaş'tan tecrübeli futbolcu için bir açıklama yapıldı ve şu ifadeler kullanıldı; "Futbol A Takımımızın Avusturya kampında oyuncumuz Josef de Souza'nın, sağ dizinde ağrı hissetmesi üzerine yapılan MR görüntülemesinde sağ diz lateral menisküs yırtığı saptanmış ve konservatif tedaviye başlanmıştır. Ancak oyuncumuzun dizindeki reaksiyonun konservatif tedaviye yanıt vermediği değerlendirilmiş olup 20.07.2022 tarihinde artroskopik menisküs cerrahisi işlemi yapılmasına karar verilmiştir."





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