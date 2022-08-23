BONSERVİSİYLE SATMAK İSTİYORLAR AMA...

BEŞİKTAŞ İÇİN KOLAYLIK İSTEDİ

SÖZLEŞME DURUMU VE DEĞERİ

Spor Toto Süper Lig'de şampiyonluk parolasıyla mücadele eden Beşiktaş, Premier Lig'de Bournemouth forması giyen Siriki Dembele'yi kadrosuna katmak istiyor. Siyah-beyazlılar ile Bournemouth arasındaki görüşmelerde sona gelindiği gündemde. Futbolcu ise geleceğiyle ilgili kararını verdi.Beşiktaş yönetimi, Dembele'yi 2.2 milyon euro satın alma opsiyonuyla kiralamak istiyor. Ancak; Bournemouth ise öncelikle futbolcunun bonservisiyle birlikte satışına sıcak bakıyor. Kulüpler arasındaki görüşmeler sürüyor.Futbolcu ise Bournemouth ile bir görüşme yaptı ve ayrılık için kolaylık sağlanmasını talep etti. Dembele'nin menajeriyle yapılan ilk görüşme olumlu geçti. Siriki Dembele, menajeri aracılığıyla Beşiktaş'a 'Neden olmasın?' yanıtını verdi.Fildişi ve İskoçya vatandaşlığı bulunan 25 yaşındaki Siriki Dembele'nin kulübüyle 2025 yılına kadar sözleşmesi sürüyor. Sol açık, sağ açık ve forvet arkasında oynayabilen Ben Siriki Dembele, daha önce Peterborough, Nike Academy, Dundee gibi takımlarda görev yapmıştı.