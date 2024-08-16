Beşiktaş'a Gabriel Paulista müjdesi

Beşiktaş'a Antalyaspor maçı öncesi müjdeli haber geldi.
Sakatlığı sebebiyle Antalyaspor maçında kadroda olup olmayacağı belli olmayan Gabriel Paulista, bugün (cuma) yapılan sabah antrenmanında yer aldı.
Takımla çalışmalara başlayan Paulista'nın Antalyaspor maçında kadroya alınması ve van Bronckhorst'un görev vermesi halinde 11 başlaması bekleniyor.
33 yaşındaki Gabriel Paulista, Süper Lig'deki ilk maçında Samsunspor ağlarını havalandırmıştı.
Sakatlığı sebebiyle Antalyaspor maçında kadroda olup olmayacağı belli olmayan Gabriel Paulista, bugün (cuma) yapılan sabah antrenmanında yer aldı.
Takımla çalışmalara başlayan Paulista'nın Antalyaspor maçında kadroya alınması ve van Bronckhorst'un görev vermesi halinde 11 başlaması bekleniyor.
33 yaşındaki Gabriel Paulista, Süper Lig'deki ilk maçında Samsunspor ağlarını havalandırmıştı.
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