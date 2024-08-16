Beşiktaş'a Gabriel Paulista müjdesi

Beşiktaş'ta sakatlığını atlatan İspanyol stoper Gabriel Paulista, Antalyaspor maçında kadroya alınacak.

Haber; Trtspor, Fotoğraf; AA
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Beşiktaş'a Gabriel Paulista müjdesi
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16 Ağustos 2024 10:32
Beşiktaş'a Antalyaspor maçı öncesi müjdeli haber geldi.

Sakatlığı sebebiyle Antalyaspor maçında kadroda olup olmayacağı belli olmayan Gabriel Paulista, bugün (cuma) yapılan sabah antrenmanında yer aldı.

Takımla çalışmalara başlayan Paulista'nın Antalyaspor maçında kadroya alınması ve van Bronckhorst'un görev vermesi halinde 11 başlaması bekleniyor.

33 yaşındaki Gabriel Paulista, Süper Lig'deki ilk maçında Samsunspor ağlarını havalandırmıştı.
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