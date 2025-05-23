Beşiktaş'a dev gelir: 7.7 milyon euro!

Yeni sezona iddialı bir kadroyla girmek isteyen Beşiktaş, kollan sıvadı. Siyah-beyazlılar, transfer kaynağı yaratmak için takımdan göndermek istediği isimlerden önemli bir gelir bekliyor.



BEŞİKTAŞ, MULEKA'DAN 1.5 MİLYON EURO KASAYA KOYACAK



Kiralık olarak Suudi Arabistan ekibi Al-Kholood'a imza atan Muleka'nın zorunlu satın alma opsiyonu devreye girdi ve siyah beyazlılar, 1.5 milyon euro'yu kasasına koyacak.



DEMİR EGE'DEN 5 MİLYON EURO GELECEK



Portekiz ekibi Rio Ave'nin satın alma opsiyonunu kullanacağı Demir Ege'den 5 milyon Euro gelecek.



SİYAH BEYAZLILAR, ONANA'DAN 1.2 MİLYON GELİR ELDE EDECEK



Bir diğer kiralik Genoa'da oynayan Onana için de Italya'dan sevindirici haber geldi. Genoa'nın 1.2 milyon euro'luk satın alma opsiyonunu kullanmayı düşündüğü bildirildi.



GÖZLER AL MUSRATI'DE



Bu üç isimden 7.7 milyon Euro gelir elde edecek olan Beşiktaş, Monaco'nun opsiyonunu kullanmayacağı Musrati'den de hatın sayılır bir bonservis bekliyor. Libyali dinamoya Portekiz, Fransız ve İtalyan ekiplerinden ilgi olduğu ve Beşiktaş yönetiminin görüşmelerini sürdürdüğü öğrenildi.



