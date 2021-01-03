Beşiktaş 2.5 yıl sonra liderliği aldı

Beşiktaş, Süper Lig'in 16. haftasında Hes Kablo Kayserispor'u deplasmanda 2-0 yenerek liderliğe yükseldi.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Beşiktaş 2.5 yıl sonra liderliği aldı
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03 Ocak 2021 22:24
Beşiktaş, 2,5 yıla yakın bir süre sonra liderlik koltuğuna oturmayı başardı.

Süper Lig'de son olarak 2018-2019 sezonun 2. haftasında deplasmanda Büyükşehir Belediye Erzurumspor'u 19 Ağustos 2018'de 3-1 yenerek zirvede yer alan siyah-beyazlı ekip, 81 hafta sonra bir kez daha bunu gerçekleştirdi.

- Hasic'in ilk gol sevinci

Beşiktaş'ın 19 yaşındaki sağ kanat oyuncusu Ajdin Hasic, siyah-beyazlı formayla ilk gol sevincini Kayserispor karşısında yaşadı.

Bu sezon 5 lig maçında süre alan Hasic, 90+7. dakikada fileleri havalandırdı.



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