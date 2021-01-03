Beşiktaş 2.5 yıl sonra liderliği aldı

Beşiktaş, 2,5 yıla yakın bir süre sonra liderlik koltuğuna oturmayı başardı.



Süper Lig'de son olarak 2018-2019 sezonun 2. haftasında deplasmanda Büyükşehir Belediye Erzurumspor'u 19 Ağustos 2018'de 3-1 yenerek zirvede yer alan siyah-beyazlı ekip, 81 hafta sonra bir kez daha bunu gerçekleştirdi.



- Hasic'in ilk gol sevinci



Beşiktaş'ın 19 yaşındaki sağ kanat oyuncusu Ajdin Hasic, siyah-beyazlı formayla ilk gol sevincini Kayserispor karşısında yaşadı.



Bu sezon 5 lig maçında süre alan Hasic, 90+7. dakikada fileleri havalandırdı.



