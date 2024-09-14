İspanya Ligi'nde Sevilla ile Getafe karşı karşıya geldi. Bertuğ Yıldırım'ın formasını giydiği Getafe, Sevilla'ya deplasmanda 1-0 kaybetti.
Sevilla'nın golünü 23. dakikada 38 yaşındaki Jesus Navas kaydetti.
Getafe'de maça 11'de başlayan ve etkili performans gösteren milli futbolcu Bertuğ Yıldırım'ın 65. dakikada ağlara giden golü, ofsayt nedeniyle değer kazanmadı. Bertuğ Yıldırım 90 dakika sahada kaldı.
Ev sahibi Sevilla'da Juanlu Sanchez, 87. dakikada kırmızı kart gördü. Galatasaray'dan transfer edilen Marcao maçta 90 dakika görev yaptı.
Bu galibiyetin ardından Sevilla puanını 5'e yükseltti. Getafe 3 puanda kaldı.
İspanya Ligi'nde gelecek Sevilla, Alaves'e konuk olacak. Getafe, Real Betis deplasmanına çıkacak.
Sevilla'nın golünü 23. dakikada 38 yaşındaki Jesus Navas kaydetti.
Getafe'de maça 11'de başlayan ve etkili performans gösteren milli futbolcu Bertuğ Yıldırım'ın 65. dakikada ağlara giden golü, ofsayt nedeniyle değer kazanmadı. Bertuğ Yıldırım 90 dakika sahada kaldı.
Ev sahibi Sevilla'da Juanlu Sanchez, 87. dakikada kırmızı kart gördü. Galatasaray'dan transfer edilen Marcao maçta 90 dakika görev yaptı.
Bu galibiyetin ardından Sevilla puanını 5'e yükseltti. Getafe 3 puanda kaldı.
İspanya Ligi'nde gelecek Sevilla, Alaves'e konuk olacak. Getafe, Real Betis deplasmanına çıkacak.
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