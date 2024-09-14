Bertuğ Yıldırım'ın golü sayılmadı, Sevilla kazandı

Getafe'nin Sevilla deplasmanında maça 11'de başlayan Bertuğ Yıldırım'ın bir golü sayılmadı. Mücadeleyi Sevilla kazandı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; Twitter
Sporx'e ücretsiz abone ol,ilk bilen sen ol!
Bertuğ Yıldırım'ın golü sayılmadı, Sevilla kazandı
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
14 Eylül 2024 21:38
İspanya Ligi'nde Sevilla ile Getafe karşı karşıya geldi. Bertuğ Yıldırım'ın formasını giydiği Getafe, Sevilla'ya deplasmanda 1-0 kaybetti.

Sevilla'nın golünü 23. dakikada 38 yaşındaki Jesus Navas kaydetti.

Getafe'de maça 11'de başlayan ve etkili performans gösteren milli futbolcu Bertuğ Yıldırım'ın 65. dakikada ağlara giden golü, ofsayt nedeniyle değer kazanmadı. Bertuğ Yıldırım 90 dakika sahada kaldı.

Ev sahibi Sevilla'da Juanlu Sanchez, 87. dakikada kırmızı kart gördü. Galatasaray'dan transfer edilen Marcao maçta 90 dakika görev yaptı.

Bu galibiyetin ardından Sevilla puanını 5'e yükseltti. Getafe 3 puanda kaldı.

İspanya Ligi'nde gelecek Sevilla, Alaves'e konuk olacak. Getafe, Real Betis deplasmanına çıkacak.

GÜNÜN İLGİ ÇEKEN VİDEOSU
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery