Spor Toto Süper Lig'in 6. haftasında sahasında Kayserispor, Antalyaspor'u 1-0 yendi. Maçın ardından Kayserispor Başkanı Berna Gözbaşı ve kulübün önde gelen isimlerinden Mehmet Özhaseki, karşılaşma hakkında değerlendirmelerde bulundu. Özhaseki hakem konusunda çarpıcı mesajlar verirken, Berna Gözbaşı da Arif Kocaman konusundaki heyecanını paylaştı.



GÖZBAŞI: "DOĞAN'I OYNATTIĞIMIZ GİBİ HEYECANLIYIM"



Karşılaşmanın ardından stadyum çıkışında konuşan Kayserispor Başkanı Berna Gözbaşı, "Bizim fikstürümüzün ilk 10 haftası zorluydu. Bu süreçte en azından evimizdeki maçları kaybetmeyelim istiyorduk. Çok şükür evimizde hiç gol yemeden üçüncü galibiyetimizi aldık. Ben taraftarımıza, bizi yalnız bırakmayan büyüklerimize ve herkese teşekkür ediyorum. Bugün Doğan Alemdar'ı oynattığımız gün gibi heyecanlıyım. Bugün de Arif Kocaman'ı ilk kez sahada gördük. Arif Kocaman, Türk futboluna hayırlı olsun" açıklamasında bulundu.



ÖZHASEKİ: "ALINLARINDAN ÖPÜYORUZ"



Kayserispor Onursal Başkanı ve AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki, Yukatel Kayserispor'un Fraport TAV Antalyaspor'u 1-0 mağlup ettiği maçın ardından yaptığı konuşmada, "Bugünkü futboldan dolayı başta hocamızı ve bütün futbolcularımızı tebrik ediyoruz. Alınlarından öpüyoruz" dedi.



"HAKEM MAÇI SESSİZCE BİR İZLESİN"



Özhaseki, "Kayserispor'un maçı olunca hep beraber sabırsızlanıyoruz. Bugünkü futboldan dolayı başta hocamızı ve bütün futbolcularımızı tebrik ediyoruz. Alınlarından öpüyoruz. Önemli olan çocukların zamanında primlerini almaları. Antalyaspor güçlü bir takım. Hocası da kariyerli ve kadrosunda büyük bütçelere getirilen isimler var. Nitekim bizim futbolcularımız müthiş bir oyun ortaya koydular. Sabırla hocanın taktiğini uyguladılar ve neticesinde 1-0 galip geldik. Hakem bugün maçı sessizce izlesin, elini vicdanına koysun 'Ben inisiyatifimi hakkaniyetli kullandım' diyorsa tebrik ederiz" açıklamasında bulundu.





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