Berkan Kutlu basmadık yer bırakmadı

Fenerbahçe derbisi öncesi iç sahada 2-1 kazanılan Ankaragücü karşılaşmasında çok iyi bir oyun ortaya koyan Berkan Kutlu, dünkü mücadelede de teknik direktör Okan Buruk'tan formayı kaptı.Hocasının kendisine olan güvenini bir kez daha boşa çıkarmayan 24 yaşındaki orta saha, sahada adeta basmadık yer bırakmadı.8 ikili mücadelenin 4'ünü kazanan Berkan, alkışı da sonuna kadar hak etti.