Berkan Kutlu basmadık yer bırakmadı

Galatasaray'ın yerli orta sahası Berkan Kutlu, derbide gösterdiği performansla formayı kaptı.

Haber; Fanatik, Fotoğraf; AA
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Berkan Kutlu basmadık yer bırakmadı
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09 Ocak 2023 12:53
Fenerbahçe derbisi öncesi iç sahada 2-1 kazanılan Ankaragücü karşılaşmasında çok iyi bir oyun ortaya koyan Berkan Kutlu, dünkü mücadelede de teknik direktör Okan Buruk'tan formayı kaptı.

Hocasının kendisine olan güvenini bir kez daha boşa çıkarmayan 24 yaşındaki orta saha, sahada adeta basmadık yer bırakmadı.

8 ikili mücadelenin 4'ünü kazanan Berkan, alkışı da sonuna kadar hak etti. 

 
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