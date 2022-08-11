Berat Özdemir'den ayrılırken anlamlı jest

Trabzonspor'dan ayrılan Berat Özdemir, Suudi Arabistan'ın yolunu tutarken, kulüp çalışanlarına da çok anlamlı bir jest yaptı.



2.5 milyon dolar karşılığında El İttifak'a transfer olan Berat Özdemir, kendisine Trabzon'da yol arkadaşlığı yapan personellere kol saati hediye etti.



Berat Özdemir'in bu davranışı, bordo-mavili camiada takdir topladı.





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