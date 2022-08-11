Berat Özdemir'den ayrılırken anlamlı jest

Trabzonspor'dan ayrılan Berat Özdemir, takdir toplayan bir hareketin altına imza attı.

Haber; Akşam, Fotoğraf; AA
Abone Ol
Berat Özdemir'den ayrılırken anlamlı jest
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
11 Ağustos 2022 13:05
Trabzonspor'dan ayrılan Berat Özdemir, Suudi Arabistan'ın yolunu tutarken, kulüp çalışanlarına da çok anlamlı bir jest yaptı.

2.5 milyon dolar karşılığında El İttifak'a transfer olan Berat Özdemir, kendisine Trabzon'da yol arkadaşlığı yapan personellere kol saati hediye etti.

Berat Özdemir'in bu davranışı, bordo-mavili camiada takdir topladı.

SENİN İÇİN SEÇTİĞİMİZ
Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
TÜMÜ