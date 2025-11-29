Benfica'dan son anlarda geri dönüş!

Portekiz Ligi'nin 12. haftasında Benfica, Nacional deplasmanına konuk oldu. Benfica, 1-0'dan geri dönerek maçı 2-1 kazandı.
Nacional, 60. dakikada Jesus Ramirez'in attığı golle Benfica karşısında 1-0 öne geçti. Benfica'ya beraberliği getiren golü 89. dakikada Gianluca Prestianni attı. Konuk ekip Benfica, 90+5. dakikada Vangelis Pavlidis'in attığı golle maçı 2-1 kazandı.
Bu sonucun ardından Benfica, 28 puana yükseldi. Nacional, 12 puanda kaldı.
Ligin gelecek haftasında Benfica, sahasında Sporting'i konuk edecek. Nacional, Alverca deplasmanına gidecek.
