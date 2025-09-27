27 Eylül
Gaziantep FK-Samsunspor
17:00
27 Eylül
Eyüpspor-Göztepe
17:00
27 Eylül
Heracles-S. Rotterdam
22:00
27 Eylül
Excelsior-PSV Eindhoven
21:00
27 Eylül
FC Volendam-PEC Zwolle
19:45
27 Eylül
Ajax-NAC Breda
17:30
27 Eylül
PSG-Auxerre
22:05
27 Eylül
Toulouse-Nantes
20:00
27 Eylül
Lorient-AS Monaco
18:00
27 Eylül
Cagliari-Inter
21:45
27 Eylül
Juventus-Atalanta
19:00
27 Eylül
Como-Cremonese
16:00
27 Eylül
Villarreal-Athletic Bilbao
22:00
27 Eylül
Mallorca-Alaves
19:30
27 Eylül
Atletico Madrid-Real Madrid
17:15
27 Eylül
Getafe-Levante
15:00
27 Eylül
Tottenham-Wolves
22:00
27 Eylül
N. Forest-Sunderland
19:30
27 Eylül
M.City-Burnley
17:00
27 Eylül
Leeds United-Bournemouth
17:00
27 Eylül
C.Palace-Liverpool
17:00
27 Eylül
Chelsea-Brighton
17:00
27 Eylül
Brentford-M. United
1-017'
27 Eylül
Mönchengladbach-E. Frankfurt
19:30
27 Eylül
Wolfsburg-RB Leipzig
16:30
27 Eylül
St. Pauli-Leverkusen
16:30
27 Eylül
Mainz 05-B. Dortmund
16:30
27 Eylül
FC Heidenheim-Augsburg
16:30
27 Eylül
Ümraniye-Arca Çorum FK
19:00
27 Eylül
Esenler Erokspor-Iğdır FK
16:00
27 Eylül
Karagümrük-Trabzonspor
20:00
14 Ekim
Rotherham United-Burton Albion
21:45

Benfica'dan hakem tepkisi!

Benfica, Rio Ave ve Gil Vicente maçlarının ardından hakem kararları için bir açıklama yaptı.

27 Eylül 2025 13:46
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: Imago
Benfica'dan hakem tepkisi!






Benfica, ligde Rio Ave ve Gil Vicente maçının ardından hakem kararlarına tepki gösterdi ve Hakem Kurulu'na çağrıda bulundu.

Hakem Kurulu'na hakem kararları konusunda "Standart" çağrısı yapan Benfica, "Rio Ave ile oynanan maçta bir golümüz, anlamsız bir faul iddiasıyla iptal edildi. Gil Vicente maçında rakibin ilk golü, Antonio Silva'ya atılan bir tekmeyle başladı ancak hiçbir uyarı yapılmadı! Hakemler Kurulu, sadece 3 gün içerisinde yapılan bu çifte standarttan ne gibi sonuçlar çıkaracak! Benfica'ya sistematik olarak zarar veren bu kararlar cezasız kalmaya devam edemez!" açıklaması yaptı.

JOSE MOURINHO'NUN SÖZLERİ VE ŞİKAYET!


Benfica Teknik Direktörü Jose Mourinho, Rio Ave maçının ardından, "Maçın başrolü sahada değil, VAR odasında olan beyefendi oldu; hakemi çağırıp bizim gördüğümüz şeyi göstermesini sağladı ama hakem, genellikle olduğu gibi, kişiliğini gösteremedi." sözlerini kullanmış ve bu sözlerinin ardından Portekiz Futbol Hakemleri Derneği, 62 yaşındaki teknik direktörü Portekiz Futbol Federasyonu Disiplin Kurulu'na şikayet etti.

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 7 7 0 0 19 2 21
2 Göztepe 6 3 3 0 10 2 12
3 Fenerbahçe 6 3 3 0 10 5 12
4 Samsunspor 6 3 2 1 8 6 11
5 Trabzonspor 6 3 2 1 5 3 11
6 Antalyaspor 6 3 1 2 7 6 10
7 Gaziantep FK 6 3 1 2 8 10 10
8 Alanyaspor 7 2 3 2 8 7 9
9 Beşiktaş 5 3 0 2 8 7 9
10 Konyaspor 5 2 1 2 10 7 7
11 Başakşehir 5 1 3 1 5 4 6
12 Kasımpaşa 6 1 2 3 5 7 5
13 Rizespor 5 1 2 2 3 7 5
14 Eyüpspor 6 1 1 4 4 10 4
15 Kayserispor 6 0 4 2 4 12 4
16 Gençlerbirliği 6 1 0 5 4 9 3
17 Karagümrük 6 1 0 5 4 12 3
18 Kocaelispor 6 0 2 4 3 9 2
