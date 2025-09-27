Benfica'dan hakem tepkisi!

Benfica, ligde Rio Ave ve Gil Vicente maçının ardından hakem kararlarına tepki gösterdi ve Hakem Kurulu'na çağrıda bulundu.
Hakem Kurulu'na hakem kararları konusunda "Standart" çağrısı yapan Benfica, "Rio Ave ile oynanan maçta bir golümüz, anlamsız bir faul iddiasıyla iptal edildi. Gil Vicente maçında rakibin ilk golü, Antonio Silva'ya atılan bir tekmeyle başladı ancak hiçbir uyarı yapılmadı! Hakemler Kurulu, sadece 3 gün içerisinde yapılan bu çifte standarttan ne gibi sonuçlar çıkaracak! Benfica'ya sistematik olarak zarar veren bu kararlar cezasız kalmaya devam edemez!" açıklaması yaptı.
JOSE MOURINHO'NUN SÖZLERİ VE ŞİKAYET!
Benfica Teknik Direktörü Jose Mourinho, Rio Ave maçının ardından, "Maçın başrolü sahada değil, VAR odasında olan beyefendi oldu; hakemi çağırıp bizim gördüğümüz şeyi göstermesini sağladı ama hakem, genellikle olduğu gibi, kişiliğini gösteremedi." sözlerini kullanmış ve bu sözlerinin ardından Portekiz Futbol Hakemleri Derneği, 62 yaşındaki teknik direktörü Portekiz Futbol Federasyonu Disiplin Kurulu'na şikayet etti.
