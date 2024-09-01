Portekiz Süper Ligi ekiplerinden Benfica, geçtiğimiz günlerde teknik direktör Roger Schmidt ile yollarını ayırmıştı.



Bu ayrılıktan sonra sürpriz bir gelişme yaşandı.



O'Jogo'nun haberine göre Benfica, Roger Schmidt'e bir kulüp bulana kadar veya 2026'ya kadar sürecek sözleşme süresi boyunca ödeme yapacak.



Roger Schmidt yönetiminde Benfica, geçen sezon Sportin Lizbon'un 10 puan gerisinde ligi ikinci olarak bitirmişti.





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