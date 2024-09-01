Benfica'da sürpriz Roger Schmidt gelişmesi

Benfica, eski teknik direktörü Roger Schmidt'e 2026'ya kadar ödeme yapmaya devam edecek.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; Twitter
Sporx'e ücretsiz abone ol,ilk bilen sen ol!
Benfica'da sürpriz Roger Schmidt gelişmesi
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
01 Eylül 2024 14:25
Portekiz Süper Ligi ekiplerinden Benfica, geçtiğimiz günlerde teknik direktör Roger Schmidt ile yollarını ayırmıştı.

Bu ayrılıktan sonra sürpriz bir gelişme yaşandı.

O'Jogo'nun haberine göre Benfica, Roger Schmidt'e bir kulüp bulana kadar veya 2026'ya kadar sürecek sözleşme süresi boyunca ödeme yapacak.

Roger Schmidt yönetiminde Benfica, geçen sezon Sportin Lizbon'un 10 puan gerisinde ligi ikinci olarak bitirmişti.

GÜNÜN İLGİ ÇEKEN VİDEOSU
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery