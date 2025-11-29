Benfica Başkanı Rui Costa'dan Rafa Silva yanıtı

Benfica Başkanı Rui Costa, bu akşam Nacional ile oynayacakları Portekiz Ligi'nin 12. hafta maçı öncesi havalimanında basın mensuplarının sorularına yanıt verdi.Rui Costa, bir gazetecininsorusunu şu sözlerle yanıtladı:Beşiktaş'tan ayrılmak isteyen ve sakatlığı nedeniyle antrenmanlara çıkmayan Rafa Silva'nın eski takımı Benfica'nın gündeminde yer aldığı iddia edilmişti. Portekiz basınında çıkan haberlerde Benfica'nın da Rafa'nın geri dönüşü için kapıyı tamamen kapatmadığı belirtilmişti.Benfica ile sözleşmesi sona erdikten sonra Beşiktaş'a 2024/25 sezonunda imza atan Rafa Silva, siyah-beyazlı takımda forma giydiği maçlarda 23 gol ve 16 asistlik katkı sağladı.Silva son olarak Beşiktaş formasıyla Fenerbahçe derbisinde forma giymiş ve sonrasındaki 2 maçta oynamamıştı.