Ben Simmons'ın sezonu kapatması bekleniyor!

ESPN'den Adrian Wojnarowski, Philadelphia 76ers'ın yıldızı Ben Simmons'ın sol dizindeki gevşek bir kıkırdağı çıkarmak için ameliyat olduktan sonra, 2019-20 sezonunun geri kalanını kaçırmasının beklendiğini açıkladı.



The New York Times'tan Marc Stein'a göre, 76ers, Simmons'ın yaklaşık iki hafta içinde ameliyat sonrası bir değerlendirmeden geçeceğini söyledi.



Simmons, geçtiğimiz Çarşamba günü Washington Wizards'a karşı oynanan karşılaşmada bir ribaund aldığı pozisyonda sol diz kapağını sakatladıktan sonra, maçı terk etmişti. Simmons, ameliyatından önceki hafta sonu bubble'dan çıkmıştı.



Avustralyalı yıldız, bu sezon maç başına 16.4 sayı, 8.0 asist ve 7.8 ribaund ortalamaları ile oynadığından ötürü, bu gelişme Philadelphia için büyük bir darbe oldu. Simmons, maç başına 2.1 top çalma ile lig genelindeki en iyi savunmacılardan biri olarak biliniyor..



76ers'ın sakatlık sıkıntısına ek olarak, All-Star pivot Joel Embiid'in, Philadelphia'nın bu gece Phoenix Suns'a karşı oynayacağı maçı, sol ayak bileğinden sakatlık geçirdiği için kaçırması bekleniyor. Ancak Wojnarowski'ye göre, Embiid'in uzun vadede kenara alınması beklenmiyor.



