İspanya Ligi'nde 9. hafta Real Madrid ile Osasuna karşı karşıya geldi. Mücadelede kazanan 4-0'lık skorla ev sahibi Real Madrid oldu.
Real Madrid'a galibiyeti getiren golleri 9 ve 54. dakikada Jude Bellingham, 65. dakikada Vinicius Junior, 70. dakikada Joselu kaydetti.
Dortmund'dan 103 milyon euroya transfer edilen Jude Bellingham, Real Madrid'deki 10 resmi maçında 10 gol ve 3 asistlik performans sergiledi.
Bu galibiyetin ardından Real Madrid puanını 24'e yükseltti. Osasuna 10 puanda kaldı.
İspanya Ligi'nde milli aranın ardından Real Madrid, Sevilla'ya konuk olacak.
Real Madrid'de sakatlığı bulunan Arda Güler maçı tribünden izledi.
Real Madrid'a galibiyeti getiren golleri 9 ve 54. dakikada Jude Bellingham, 65. dakikada Vinicius Junior, 70. dakikada Joselu kaydetti.
Dortmund'dan 103 milyon euroya transfer edilen Jude Bellingham, Real Madrid'deki 10 resmi maçında 10 gol ve 3 asistlik performans sergiledi.
Bu galibiyetin ardından Real Madrid puanını 24'e yükseltti. Osasuna 10 puanda kaldı.
İspanya Ligi'nde milli aranın ardından Real Madrid, Sevilla'ya konuk olacak.
Real Madrid'de sakatlığı bulunan Arda Güler maçı tribünden izledi.