Belçika'da sürpriz: Ferençvaroş!

UEFA Avrupa Ligi 2. haftasında Genk ile Ferençvaroş karşı karşıya geldi. Cegeka Arena'da oynanan mücadeleyi konuk ekip Ferençvaroş 1-0'lık skorla kazandı.



Ferençvaroş'a galibiyeti getiren golü 44. dakikada Barnabas Varga kaydetti. Macar ekibi, 49. dakikada yine Barnaba ile bir penaltı atışından faydalanamadı.



Bu sonuçla birlikte Ferençvaroş, puanını 4'e çıkardı. Genk ise 3 puanda kaldı.



Fenerbahçe'nin Avrupa Ligi'ndeki rakiplerinden Ferençvaroş, gelecek maç haftasında Salzburg deplasmanına gidecek. Genk ise Betis ile karşılaşacak.



