Bayern Münih, yeni kalecisini buldu

Bayern Münih, sezonu kapatan Neuer yerine Gladbach'tan Yann Sommer'i transfer etti.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; AA
Abone Ol
Bayern Münih, yeni kalecisini buldu
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
18 Ocak 2023 18:16
Bayern Münih, sakatlanarak sezonu kapatan Manuel Neuer'in yerine Borussia Mönchengladbach'tan 34 yaşındaki Yann Sommer'i kadrosuna kattı.

Almanya'dan Bild'in haberine göre; Bayern Münih'in Yann Sommer'i kadrosuna kattığı ve oyuncunun kısa süre içerisinde sağlık konrolünden geçeceği aktarıldı.

Haberin devamında, tecrübeli kalecinin Bayen Münih ile 2025'e kadar bir sözleşme imzalayacağı ve bu transferde yaklaşık 8 milyon euroluk bir bonservis bedeli ödeneceği öğrenildi.

İsviçre Milli Takım kalecisi Yann Sommer, 2016 ve 2018'de İsviçre'de yılın futbolcusu seçilmişti. Mönchengladbach,Sommer'i en son 2014'de FC Basel'den 9 milyon euro bonservis bedeli karşılığında kadrosuna katmıştı.

SENİN İÇİN SEÇTİĞİMİZ
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
TÜMÜ