Bayern Münih'te Harry Kane kararı!

Bayern Münih, golcü yıldızı Harry Kane için harekete geçiyor.Kicker'de yer alan habere göre, Alman ekibi, Kane'in menajeri ile ocak ayında yeni sözleşme için görüşmelere başlayacak.Bayern Münih yetkilileri ve Kane'in menajeri arasında yeni sözleşme için detaylı görüşmeler yapacak.İngiliz golcü için daha önce Barcelona iddiaları gündeme gelmişti. Kane, Barcelona haberleri için," demişti.Kicker'de yer alan haberde, Kane'in, Bayern Münih ile sözleşmesinde 65 milyon euro'luk bir serbest kalma maddesi olduğu ve bu maddenin ocak ayının sonunda devreye girip, yaz transfer dönemi için geçerli olduğu kaydedildi.32 yaşındaki Dünya Yıldız, bu sezon çıktığı 19 maçta 24 gol ve 3 asistlik performans sergiledi. Yıldız golcünün sözleşmesi Alman deviyle 30 Haziran 2027 tarihinde sona erecek.