Bayern Münih'te bir devir sona eriyor: Thomas Müller

Bayern Münih, sezon sonunda Thomas Müller ile yollarını ayırmayı düşünüyor.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; Imago
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Bayern Münih'te bir devir sona eriyor: Thomas Müller
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31 Mart 2025 17:03
Alman devi Bayern Münih'te sezon sonunda bir devir sona erebilir.

Bild'de yer alan habere göre, Bayern Münih, 2009'dan bu yana A Takım'da forma giyen Thomas Müller ile sezon sonunda yollarını ayırmayı düşünüyor.

35 yaşındaki futbolcunun Bayern Münih'te kalmaya devam etmek istediği ancak kulübün deneyimli yıldıza yeni sözleşme teklif etmeyi planlamadığı kaydedildi.

Bayern Münih forması altında 742 maça çıkan Thomas Müller, 247 gol attı ve 273 asist yaptı. Alman yıldız, Bayern Münih'te 2009'dan bu yana tam 32 kupa kazandı.

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