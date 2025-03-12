Bayern Münih, sürprize izin vermedi!

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Bayern Münih, Bayer Leverkusen'i deplasmanda 2-0 mağlup etti ve çeyrek finale yükseldi.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; Imago
Sporx'e ücretsiz abone ol,ilk bilen sen ol!
Bayern Münih, sürprize izin vermedi!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
12 Mart 2025 00:50
UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turu rövanş karşılaşmasında Bayern Münih, Bayer Leverkusen deplasmanına konuk oldu. İlk maçı sahasında 3-0 kazanan Bayern Münih, Bay Arena'daki maçı da 2-0 kazandı.

Bayern Münih'e galibiyeti getiren golleri 52. dakikada Harry Kane ve 71. dakikada Alphonso Davies attı.

Bayern'de ilk golü atan Harry Kane, bir Şampiyonlar Ligi sezonunda 10 gol atmayı başaran ilk İngiliz futbolcu oldu.

Bu sonucun ardından Bayern Münih, Devler Ligi'nde çeyrek final bileti altı. Bayer Leverkusen, turnuvaya veda etti.

Bayern Münih, çeyrek finalde Inter ile karşı karşıya gelecek.

SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery