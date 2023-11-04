Bayern Münih, Dortmund'u bozguna uğrattı

Bayern Münih, Borussia Dortmund'u deplasmanda 4-0 mağlup etti ve lider Leverkusen'i 2 puan geriden takibini sürdürdü.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; Imago
Abone Ol
Bayern Münih, Dortmund'u bozguna uğrattı
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
04 Kasım 2023 22:25
Son güncelleme 04 Kasım 2023 22:27
Almanya 1. Bundesliga'nın 10. haftasında Borussia Dortmund ile Bayern Münih karşı karşıya geldi. Signal Iduna Park'ta oynanan mücadeleyi konuk ekip Bayern Münih, 4-0'lık skorla kazandı.

Bayern Münih'e galibiyeti getiren golleri 4. dakikada Dayot Upamecano ve 9, 72 ve 90+3. dakikalarda Harry Kane attı.

Ligde bu sezon namağlup devam eden ve 8. galibiyetini elde eden Bayern Münih, puanını 26'ya yükseltti ve lider Leverkusen'i 2 puan geriden takibini sürdürdü. Bu sezon ilk kez yenilen Dortmund ise 21 puanda ve zirvenin 7 puan uzağında kaldı.

Bayern Münih, 8 Kasım Çarşamba akşamı 23.00'te Galatasaray ile karşılaştıktan sonra ligde Heidenheim'i ağırlayacak. Dortmund ise Stuttgart deplasmanına gidecek.

SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery