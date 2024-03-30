Bayern Münih-Dortmund maçı öncesi terör alarmı!

Almanya'da Bayern Münih ile Borussia Dortmund arasında oynanacak maç öncesi korkutan bir gelişme yaşandı.
DW News'te yer alan habere göre; dev maç öncesi terör saldırısı ihbarı yapıldı.
ÖNLEMLER ARTIRILDI
Münih polisi, terör tehdidi sonrası Bayern Münih-Borussia Dortmund maçı öncesi güvenlik önlemlerini artırdı. Konuyla ilgili resmi kaynaklardan ise herhangi bir açıklama yapılmadı.
İki dev takımın karşı karşıya geleceği mücadele 20.30'da başlayacak.
DW News'te yer alan habere göre; dev maç öncesi terör saldırısı ihbarı yapıldı.
ÖNLEMLER ARTIRILDI
Münih polisi, terör tehdidi sonrası Bayern Münih-Borussia Dortmund maçı öncesi güvenlik önlemlerini artırdı. Konuyla ilgili resmi kaynaklardan ise herhangi bir açıklama yapılmadı.
İki dev takımın karşı karşıya geleceği mücadele 20.30'da başlayacak.