Bayern Münih-Dortmund maçı öncesi terör alarmı!

Almanya'da Bayern Münih ile Borussia Dortmund arasında oynanacak maç öncesi korkutan bir gelişme yaşandı.DW News'te yer alan habere göre; dev maç öncesi terör saldırısı ihbarı yapıldı.Münih polisi, terör tehdidi sonrası Bayern Münih-Borussia Dortmund maçı öncesi güvenlik önlemlerini artırdı. Konuyla ilgili resmi kaynaklardan ise herhangi bir açıklama yapılmadı.İki dev takımın karşı karşıya geleceği mücadele 20.30'da başlayacak.