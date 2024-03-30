Bayern Münih-Dortmund maçı öncesi terör alarmı!

Münih polisi, terör tehdidi ihbarı sonrası Bayern Münih-Borussia Dortmund maçı öncesi güvenlik önlemlerini artırdı.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; Imago
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Bayern Münih-Dortmund maçı öncesi terör alarmı!
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30 Mart 2024 19:10
Almanya'da Bayern Münih ile Borussia Dortmund arasında oynanacak maç öncesi korkutan bir gelişme yaşandı.

DW News'te yer alan habere göre; dev maç öncesi terör saldırısı ihbarı yapıldı.

ÖNLEMLER ARTIRILDI

Münih polisi, terör tehdidi sonrası Bayern Münih-Borussia Dortmund maçı öncesi güvenlik önlemlerini artırdı. Konuyla ilgili resmi kaynaklardan ise herhangi bir açıklama yapılmadı.

İki dev takımın karşı karşıya geleceği mücadele 20.30'da başlayacak.



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