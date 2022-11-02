Bayern - Inter elele son 16'da

Şampiyonlar Ligi C Grubu, oynanan iki karşılaşmanın ardından tamamlandı.



Barcelona'nın Viktoria Plzen'i ağırladığı maçta Katalan ekibi sahadan 4-2'lik galibiyetle ayrıldı.



Barcelona'ya galibiyeti getiren golleri 6. dakikada Marcos Alonso, 44 ve 54. dakikalarda Ferran Torres ile 75. dakikada Pablo Torre kaydetti. Plzen'in 51 ve 63'te Chory ile bulduğu iki gol ise teselliden öteye gidemedi.



Bayern Münih'in Inter'i ağırladığı maçta ise Alman ekibi sahadan 2-0'lık galibiyetle ayrıldı. 32'de Pavard ile 72'de Choupo-Moting Bayern'e galibiyeti getiren isimler oldu.



Bu sonuçla daha önceden gruptan çıkmayı garantileyen Bayern 6'da 6 yaparak 18 puana yükseldi. Bayern gibi son son 16'yı daha önce garantileyen Inter ise grup maçlarını 10 puanla tamamlamış oldu.



Barcelona ise 7 puana yükselerek UEFA Avrupa Ligi'nde yoluna devam ederken Viktoria Plzen ise bu sezonki Avrupa macerasını puan alamadan tamamladı.



İŞTE C GRUBU PUAN DURUMU



1. Bayern - 18

2. Inter - 10

3. Ajax - 6

4. Rangers - 0



