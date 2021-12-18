Bayern'in son kurbanı Wolfsburg oldu

Almanya Bundesliga'nın 17. hafta mücadelesinde Bayern Münih, sahasında Wolfsburg'u konuk etti.
Allianz Arena'da oynanan maçı Bayern Münih 3-0 kazanarak liderliğini sürdürdü.
Karşılaşmada Bayern Münih'in oynadığı golleri 7. dakikada Thomas Müller, 57. dakikada Upamecano, 59. dakikada Leroy Sane ve 87. dakikada Lewandowski kaydetti.
Bu sonuçla Bayern, 14. galibiyetini alarak 43 puana yükseldi ve liderliğini sürdürdü. Wolfsburg ise 20 puanda kaldı.
Allianz Arena'da oynanan maçı Bayern Münih 3-0 kazanarak liderliğini sürdürdü.
Karşılaşmada Bayern Münih'in oynadığı golleri 7. dakikada Thomas Müller, 57. dakikada Upamecano, 59. dakikada Leroy Sane ve 87. dakikada Lewandowski kaydetti.
Bu sonuçla Bayern, 14. galibiyetini alarak 43 puana yükseldi ve liderliğini sürdürdü. Wolfsburg ise 20 puanda kaldı.