Bayern'den kritik galibiyet!

Bundesliga 22. hafta maçında Bayern Münih, Union Berlin ile karşılaştı.



Allianz Arena'da oynanan maçı Bayern Münih 3-0 kazandı. Ev sahibi ekibe galibiyeti getiren golleri 31. dakikada Choupo-Moting, 40. dakikada Kingsley Coman ve 45+1. dakikada Musiala kaydetti.



Alınan bu sonucun ardından Bayern, puanını 46'ya çıkardı. Union Berlin ise 43 puanda kaldı.



Ligin bir sonraki haftasında Bayern Münih, Stuttgart deplasmanına gidecek. Union Berlin ise Köln'ü ağırlayacak.





SENİN İÇİN SEÇTİĞİMİZ