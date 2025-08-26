Bayer Leverkusen, Lucas Vazquez'i açıkladı!

Real Madrid'den ayrılan Lucaz Vazquez'in yeni adresi Almanya oldu.
Bayer Leverkusen, Real Madrid'den ayrılan 34 yaşındaki futbolcuyu kadrosuna kattığını açıkladı.
Alman ekibi, Lucas Vazquez ile 2 yıllık sözleşme imzaladı.
Real Madrid'de geçen sezon 53 maçta süre bulan Lucas Vazquez, 2 gol attı ve 8 asist yapt
