08 Eylül
Cebelitarık-Faroe Adaları
21:45
08 Eylül
Hırvatistan-Karadağ
21:45
08 Eylül
Kosova-İsveç
21:45
08 Eylül
İsviçre-Slovenya
21:45
08 Eylül
Beyaz Rusya-İskoçya
21:45
08 Eylül
Yunanistan-Danimarka
21:45
08 Eylül
İsrail-İtalya
21:45
08 Eylül
Zambia-Fas
0-284'
08 Eylül
Mozambik-Bostvana
2-084'
08 Eylül
Ekvator Ginesi-Tunus
0-087'
08 Eylül
Madagaskar-Çad
19:00
08 Eylül
Malavi-Liberya
19:00
08 Eylül
Uganda-Somali
19:00
08 Eylül
Gana-Mali
22:00

Bayer Leverkusen'in yeni hocası Kasper Hjulmand!

Bayer Leverkusen, teknik direktörlük koltuğuna Kasper Hjulmand'ın getirildiğini açıkladı.

08 Eylül 2025 16:43
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: Imago
Bayer Leverkusen'in yeni hocası Kasper Hjulmand!




Bayer Leverkusen, Erik Ten Haag'dan boşalan teknik direktörlük görevine Kasper Hjulmand'ın getirildiğini açıkladı.

Alman temsilcisi, Danimarkalı hoca ile 30 Haziran 2027'ye dek sözleşme imzaladı.

SON OLARAK DANİMARKA MİLLİ TAKIMINI ÇALIŞTIRDI

Hjulmand, son olarak Danimarka milli takımını çalıştırdı. 2021'de takımını Avrupa Şampiyonası yarı finallerine taşıdı ve Danimarkalılar uzatmalarda İngiltere'ye kıl payı yenildi.

2024 Avrupa Şampiyonası'nın son 16 turunda Almanya'ya 2-0 yenildikten sonra Hjulmand, dört yıl sonra milli takım teknik direktörlüğü görevinden ayrıldı.



TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 4 4 0 0 13 1 12
2 Trabzonspor 4 3 1 0 4 1 10
3 Göztepe 4 2 2 0 6 1 8
4 Konyaspor 3 2 1 0 8 2 7
5 Fenerbahçe 3 2 1 0 6 2 7
6 Samsunspor 3 2 1 0 4 2 7
7 Antalyaspor 4 2 0 2 4 4 6
8 Gaziantep FK 4 2 0 2 5 9 6
9 Alanyaspor 3 1 1 1 3 2 4
10 Eyüpspor 4 1 1 2 4 7 4
11 Beşiktaş 2 1 0 1 2 3 3
12 Karagümrük 3 1 0 2 2 6 3
13 Başakşehir 2 0 2 0 1 1 2
14 Kayserispor 3 0 2 1 2 6 2
15 Kocaelispor 4 0 1 3 2 6 1
16 Rizespor 3 0 1 2 1 6 1
17 Kasımpaşa 3 0 0 3 3 6 0
18 Gençlerbirliği 4 0 0 4 3 8 0
