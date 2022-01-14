Spor Toto Süper Lig'in 21. haftasında Beşiktaş ile Gaziantep FK karşı karşıya geldi. Vodafone Park'ta oynanan mücadeleyi ev sahibi Beşiktaş, 1-0'lık skorla kazandı.



Beşiktaş'a galibiyeti getiren golü 67. dakikada Michy Batshuayi attı. Batshuayi böylece son 6 maçında 4 gol ve 2 asist rakamlarına ulaşmış oldu.



2 maç aradan sonra kazanan ve Gaziantep FK'yi konuk ettiği 6 resmi maçın tamamında galip gelen Beşiktaş, puanını 32'ye yükseltti. Ligde 6 maç sonra yenilen Gaziantep FK ise 31 puanda kaldı.



Gaziantep FK Teknik Direktörü Erol Bulut'un Süper Lig kariyerinde mağlup edemediği takımlar arasında 10 maç ile en fazla karşılaştığı ve bu süreçte 7 kez ile en fazla yenilgi aldığı rakibi Beşiktaş oldu.



Beşiktaş, gelecek hafta VavaCars Fatih Karagümrük'e konuk olacak. Gaziantep FK ise Öznur Kablo Yeni Malatyaspor deplasmanına gidecek.



ÖNDER KARAVELİ'DEN 3 DEĞİŞİKLİK



Spor Toto Süper Lig'in 21. haftasında Gaziantep FK'yi konuk eden Beşiktaş, teknik sorumlusu Önder Karaveli yönetiminde 3 değişiklikle sahada yer aldı.



Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) test sonucu pozitif çıktığı için Çaykur Rizespor maçında takımın başında yer alamayan teknik direktör Önder Karaveli, Gaziantep FK mücadelesinde yedek kulübesinde yer aldı.



Karaveli, Çaykur Rizespor maçına göre Gaziantep FK karşısında 3 değişikliğe gitti. Siyah-beyazlı takımda cezalı Francisco Montero ve Domagoj Vida, Gaziantep FK maçında görev alamadı. Çaykur Rizespor maçında ilk 11'de oynayan ama sakatlık yaşayan Umut Meraş da kadroda yer alamadı. Beşiktaş'ta bu oyuncuların yerine Kovid-19 test sonuçları negatife dönen Rachid Ghezzal ile Miralem Pjanic ilk 11'de şans buldu. Çaykur Rizespor maçına yedek başlayan Rıdvan Yılmaz ise Gaziantep FK karşısında ilk 11'de forma giydi. Siyah-beyazlı takımda Montero ve Vida'nın yokluğunda Necip Uysal ile Welinton stoperde görev aldı.



GAZİANTEP'TE 9 EKSİK



Beşiktaş gibi Kovid-19 vakaların çokluğuyla sıkıntılı dönem yaşayan Gaziantep FK, İstanbul deplasmanına 9 eksikle geldi.



Gaziantep FK oyuncuları maç öncesi ısınmaya ise hafta içinde trafik kazasında hayatını kaybeden İttifak Holding Konyaspor futbolcusu Ahmet Çalık'ın resminin bulunduğu tişörtle çıktı.



Karşılaşma öncesi de Ahmet Çalık için saygı duruşunda bulunuldu.



BEŞİKTAŞ'TA 5 OYUNCU DAHA KADRODA



Kovid-19 vakaların çokluğu nedeniyle Turkcell Süper Lig'deki Fraport TAV Antalyaspor ve ligdeki Çaykur Rizespor maçında sıkıntılar yaşayan Beşiktaş'ta 5 oyuncu daha kadroda yer aldı.



Test sonuçları negatife dönen Oğuzhan Özyakup, Mehmet Topal, Can Bozdoğan, Cyle Larin ve Kenan Karaman, Gaziantep FK maçına yedekler arasında başladı.



Beşiktaş'ın sezon başında TFF 2. Lig ekiplerinden Uşakspor'a kiraladığı ama ikinci yarı için geri çağırdığı 20 yaşındaki sağ bek Kerem Kalafat da kadroda kendisine yer buldu.



Siyah-beyazlı takımda ayrıca Emre Bilgin, Salih Uçan, Gökhan Töre ve Serdar Saatçı da yedek soyundu.



EMİRHAN İLKHAN'A ÖZEL İLGİ



Beşiktaş'ta son günlerin dikkati çeken genç oyuncusu Emirhan İlkhan, siyah-beyazlı formayla Vodafone Park'ta ilk maçına çıktı.



Siyah-beyazlı takımın Turkcell Süper Kupa'da Fraport TAV Antalyaspor ile oynadığı maçta sonradan oyuna giren ve iyi performans sergileyen 17 yaşındaki oyuncu, Süper Lig'in 20. haftasındaki Çaykur Rizespor maçında da ilk 11'de sahaya çıktı.



Siyah-beyazlı taraftarlar, Gaziantep FK karşısında da ilk 11'de şans bulan Emirhan'ı ısınma çalışmaları sırasında tribünlere çağırdı ve oyuncu lehine tezahüratta bulundu.



MÜCADELE DÜŞÜK TEMPOYLA BAŞLADI



Mücadele Beşiktaşlı futbolcuların kontrolünde başladı. Ayağa paslarla oyuna hükmeden Beşiktaş karşısında Gaziantep FK çok adamla savunmada kaldı ve kazandığı topları direkt hücuma aktararak hızlı atak fırsatları aradı.



Beşiktaş, kalabalık savunma ve basit pas hataları nedeniyle tempoyu yükseltmekte zorlandı.



Maçtaki ilk tehlikeli atağı ise 6. dakikada Gaziantep FK yakaladı. Maxim'in kornerinde top oyunculardan sekti ve altıpas içindeki Muhammet Demir'e geldi ancak golcü oyuncunun vuruşu Ersin'de kaldı.



Siyah beyazlılar, dakikalar geçtikçe oyunu merkezden kanatlara yaymaya çalıştı. Ancak, yapılan ortalarda da Gaziantep stoperleri Papy ve Ertuğrul, Batshuayi'ye vuruş izni vermedi.



PJANIC'İN VURUŞUNDA GÜNAY BAŞARILI



Beşiktaş, ilk tehlikeli pozisyonunu ise 15. dakikada yakaladı. Genç oyuncu Emirhan'ın taşıdığı top ceza alanı içerisinde Pjanic'in önünde kaldı, Boşnak oyuncunun vuruşu kaleci Günay'da kaldı.



DEVREYE DOĞRU TARTIŞMALI POZİSYON



Gaziantep'in kalabalık ve kademeli savunması karşısında pozisyon bulamayan Beşiktaş'ta 45. dakikada tartışmalı bir pozisyon yaşandı.



Beşiktaş'ın kullanacağı korner öncesinde Gaziantepli Vetrih, Batshuayi ile eşleşti. İki oyuncu arasındaki itiş kakış sonrasında Vetrih, Batshuayi'nin ayağına bastı. Batshuayi, bu müdahaleden sonra ayağını tutarak kendini yere bıraktı.



Hakem Arda Kardeşler, Michy Batshuayi yerde olduğu için kornerin kullanılmamasını istedi ve oyun bir müddet durdu. Batshuayi'nin yerden kalkması sonrası korner kullanıldı.



İlk yarı bu korner sonrası golsüz sona erdi.



BEŞİKTAŞ, TEMPOYU ARTIRMAYI İSTEDİ



Beşiktaş, ikinci yarıya daha yüksek tempo arayışıyla başladı. Oyunu hızlandırmaya çalışan Beşiktaş karşısında Gaziantep FK'nın kalabalık savunması yine etkili oldu.



İlk yarıya göre daha yüksek tempoda geçen ikinci yarının ilk 15 dakikası biterken ilk tehlikeyi de Gaziantep yarattı. Alexandru Maxim'nin ceza sahası dışından kaleye gönderdiği yerden sert şutunda Ersin Destanoğlu topu güçlükle kornere çelmeyi başardı.



Beşiktaş Teknik Direktörü Önder Karaveli, oyuna ilk müdahalesini 61. dakikada yaptı. Emirhan yerine Oğuzhan, Güven yerine LArin oyuna dahil oldu.



MICHY BATSHUAYI GOLÜNÜ ATTI



Cyle Larin oyuna dahil olur olmaz arka direk ortalarıyla etkili olmaya başladı. Üst üste ataklarla Gaziantep savunmasını zorlamaya başlayan Beşiktaş, 67. dakikada golü buldu.



Gelişen hızlı Beşiktaş atağında Welinton'un kazandığı top sonrası Oğuzhan Özyakup'un pasında Ghezzal'ın sağ taraftan ceza sahasına girip sol ayağıyla yaptığı plase vuruşu kaleci Günay Güvenç tokatladı. Dönen topu önünde bulan Batshuayi bekletmeden gelişine yere çarptırarak vuruşunu yaptı ve filelerini havalandırdı.



Batshuayi böylece son 6 maçında 4 gol ve 2 asist rakamlarına ulaşmış oldu.



BEŞİKTAŞ SAVUNMASI ÖNE ÇIKTI



Golden sonra Gaziantep FK, daha çok oyuncuyla hücum etmeye başladı. Ancak, Beşiktaş orta sahası savunmasına daha çok yardım ederek Gaziantep'in etkili olmasına izin vermedi. Siyah beyazlılar kazanılan toplarda Larin, Gökhan Töre ve Batshuayi ile hızlı hücum fırsatları aradı.



Gaziantep, son bölümde çok daha fazla risk alarak hücum etti ancak Beşiktaş savunması başarılı oldu ve mücadeleyi ev sahibi ekip 1-0'lık skorla kazandı.



MAÇTAN DAKİKALAR (İLK YARI)



6. dakikada kullanılan köşe vuruşunda altı pasa düşen topa Muhammet Demir müsait pozisyonda vurdu, top kaleci Ersin Destanoğlu'nda kaldı.

15. dakikada Emirhan İlkhan'ın rakip ceza sahasına taşıdığı top bir anda Pjanic'in önünde kaldı. Siyah-beyazlı futbolcunun şutunda kaleci gole izin vermedi.

45. dakikada Sagal'ın ceza sahası dışı sol çaprazdan sert şutunda kaleci Ersin topu direk dibinde kornere çeldi.



MAÇTAN DAKİKALAR (İKİNCİ YARI)



52. dakikada Güven Yalçın'ın pasıyla ceza yayı üzerinde topla buluşan Rosier'in şutunda kaleci Günay topun sahibi oldu.

62. dakikada Pjanic'in soldan kullandığı köşe vuruşunda arka direkte topa yükselen Larin'in kafa vuruşunda meşin yuvarlak yan ağlarda kaldı.

67. dakikada Beşiktaş'ın golü geldi. Soldan ceza sahasına giren Ghezzal'ın şutunda kaleciden dönen topu altı pas önünde Batshuayi filelere gönderdi: 1-0

90+4. dakikada gelişen hızlı Beşiktaş atağında Pjanic'in kendi ceza sahasından başlattığı atakta sağdan bindiren Rosier'in pasıyla ceza sahasına hareketlenen Oğuzhan Özyakup sağ taraftan topu arkaya gönderdi, topla buluşan Larin düzgün bir vuruşla topu ağlarla buluşturdu ancak VAR incelemesinin ardından gol iptal edildi.



Stat: Vodafone Park

Hakemler: Arda Kardeşler, Cevdet Kömürcüoğlu, Mustafa Savranlar

Beşiktaş: Ersin Destanoğlu, Rosier, Necip Uysal, Welinton, Rıdvan Yılmaz, Josef, Ghezzal (Dk. 77 Gökhan Töre), Pjanic, Emirhan İlkhan (Dk. 61 Oğuzhan Özyakup), Güven Yalçın (Dk. 61 Larin), Batshuayi (Dk. 90+1 Kenan Karaman)

Gaziantep FK: Günay Güvenç, Recep Niyaz (Dk. 77 Borven), Ertuğrul Ersoy, Tosca, Maxim, Djilobodji, Furkan Soyalp, Doğan Erdoğan, Vetrih (Dk. 82 Merkel), Sagal (Dk. 66 Yusuf Türk), Muhammet Demir

Gol: Dk. 67 Batshuayi (Beşiktaş)

Sarı kartlar: Dk. 50 Sagal, Dk. 72 Yusuf Türk, Dk. 84 Doğan Erdoğan (Gaziantep FK), Dk. 90+3 Josef (Beşiktaş)





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