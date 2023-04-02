Basketbolda derbi heyecanı: Fenerbahçe - Galatasaray

Fenerbahçe Beko ile Galatasaray Nef, Türkiye Sigorta Basketbol Ligi'nin 23. haftasında pazartesi günü karşılaşacak.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
Abone Ol
Basketbolda derbi heyecanı: Fenerbahçe - Galatasaray
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
02 Nisan 2023 13:11
Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 23. haftasında pazartesi Fenerbahçe Beko-Galatasaray Nef derbisi oynanacak.

Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda yapılacak maç, saat 20.30'da başlayacak. Müsabaka, beIN SPORTS 5'ten yayımlanacak.

Ligde geride kalan 22 maçta 18 galibiyet alan sarı-lacivertli ekip, ikinci sırada bulunuyor. Sarı-kırmızılı ekip ise 10 galibiyet, 12 mağlubiyetle 8. sırada yer alıyor.

İlk yarıda Galatasaray'ın ev sahipliğinde Sinan Erdem Spor Salonu'nda yapılan maçı Fenerbahçe 97-91 kazanmıştı.

SENİN İÇİN SEÇTİĞİMİZ
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 

Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery