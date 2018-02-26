Başakşehir'de Arda Turan şoku

Başakşehir'de Arda Turan, arka adelesinden geçirdiği sakatlığın ardından Spor Toto Süper Lig'in 23. haftasındaki kapanış mücadelesi olan Gençlerbirliği maçının kadrosunda yer almadı.
Başakşehir'in açıklamasında, "Futbolcumuz Arda Turan'ın son yapılan antrenman sonrasında sağ bacak arka adelesinde ağrı hissetmesi üzerine yapılan muayene ve tetkiklerde, ödem tespit edilmiş olup tedavisine başlanmış ve Spor Toto Süper Lig'in 23.haftasında Gençlerbirliği ile oynayacağımız maçın kadrosundan çıkartılmıştır." ifadeleri kullanıldı.
ABDULLAH AVCI: "BELKİ BİR HAFTA DAHA OLMAYACAK"
Abdullah Avcı, Arda Turan'ın sakatlığıyla ilgili, "Arda çok iyi gidiyordu. Dün akşamki idmanda sakatlandı, riski alamazdık. Belki bir hafta daha olmayacak. Onun sahada ve grupta olması takımın enerjisini yükseltiyor." ifadelerini kullandı.Sporx mobil uygulamasıyla spor haberlerine herkesten önce ulaşmak için tıklayın
Başakşehir'in açıklamasında, "Futbolcumuz Arda Turan'ın son yapılan antrenman sonrasında sağ bacak arka adelesinde ağrı hissetmesi üzerine yapılan muayene ve tetkiklerde, ödem tespit edilmiş olup tedavisine başlanmış ve Spor Toto Süper Lig'in 23.haftasında Gençlerbirliği ile oynayacağımız maçın kadrosundan çıkartılmıştır." ifadeleri kullanıldı.
ABDULLAH AVCI: "BELKİ BİR HAFTA DAHA OLMAYACAK"
Abdullah Avcı, Arda Turan'ın sakatlığıyla ilgili, "Arda çok iyi gidiyordu. Dün akşamki idmanda sakatlandı, riski alamazdık. Belki bir hafta daha olmayacak. Onun sahada ve grupta olması takımın enerjisini yükseltiyor." ifadelerini kullandı.Sporx mobil uygulamasıyla spor haberlerine herkesten önce ulaşmak için tıklayın